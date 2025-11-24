«Sono felice, ho risposto alla chiamata del Signore» 

La notizia è rimbalzata subito a Sinnai attraverso il foglio della parrocchia di Santa Barbara. «Il Carmelo ha un nuovo frate, carmelitano scalzo: il nostro Damiano è ora “Fra Damiano della Visitazione”.

La vestizione è avvenuta a Trento nella cattedrale della Madonna delle Laste: a presiedere è stato Padre Gabriele Biccai, parroco di Sinnai, attualmente anche “Provinciale” dell’Italia centrale dei carmelitani scalzi” e padre Gabriele Morra. Un momento indimenticabile per Damiano Cuccu, 22 anni di Sinnai che di padre Gabriele è stato a fianco nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara durante le celebrazione delle messe, nella benedizione pasquale delle case e in tantissime altre occasioni.

Fra Damiano della Visitazione ha appena iniziato il suo noviziato di tre anni a Trento dopo due anni di Teologia e di altri studi nel seminario di Cagliari. «Sentivo questa chiamata del Signore – commenta il religioso - questa è la mia scelta. Sono felice anche per la mia famiglia». Felice e commosso anche il suo ex parroco e il suo superiore, Padre Gabriele Biccai. «Damiano è in noviziato a Trento dove ha luogo la formazione. Con l’abito, Damiano si è rivestito di Cristo, per irradiarne la sua dolce presenza ovunque vada. La sua giovialità non è nascosta a nessuno che lo conosca. Il suo nuovo cognome religioso riguarda la “Visitazione”: il caldo annuncio di Maria Santissima che con la sua sola presenza, ha saputo portare Gesù alla cugina. Ne sono certo – ha concluso padre Gabriele, parlando di Damiano - Dio trasformerà la sua innata solarità sinnaese, in un continuo annuncio di pace». (r. s.)

