sono elmas e olbia le migliori società 

L’ Academy Olbia (al maschile) e l’Edoardo Sanna di Elmas (al femminile) hanno rispettato appieno i pronostici: è loro il trionfo al Campionato regionale di cross Assoluto di società. Nell’ippodromo di Chilivani, che ha fatto da scenario al 41° Cross città di Ozieri, terza prova del Prova Festival del Cross, i risultati son stati brillanti anche per la Podistica San Gavino tra gli Juniores, per la Cagliari Marathon Club a livello di Allieve, e ancora per Elmas, tra gli Allievi. Assegnati anche i titoli regionali individuali Cadetti, con le vittorie di Gabriele Tidu (Isolarun) ed Elisa Valentina Baboi (Alasport).

Risultati maschili. Promesse/Seniores km 10 : 1. Salvatore Mei (SM, Academy Olbia), 2. Francesco Mei (PM, Academy Olbia), 3. Claudio Solla (Cagliari Marathon), 4. Michele Merenda (M40, Cagliari Marathon), 5. Stefano Ferreri (PM, Academy). Juniores km 8 : 1. Manuel Cossu (S. Gavino), 2. Michele Loi (Tri Team SS), 3. Lorenzo Zurru (S. Gavino). Allievi km 5 : 1. Daniele Schirru (Elmas), 2. Elia Paskale Pala (Elmas), 3. Roberto Porcu (Amatori Nu). Cadetti km 3: 1. Gabriele Tidu (Isolarun), 2. Francesco Pellegrino (Elmas), 3. Michele Salis (Dolianova). Seniores km 6 : 1. Nicola Correddu (M40, Ozieri), 2. Emanuele Concu (M45, Guilcer Team), 3. Filippo Casu (M40, Isolarun) 4. Fabrizio Baralla (M45, Tri Team SS), 5. Gianluca Salaris (M40, Macomerunners). Seniores km 4 : 1. Mauro Oppo (M60, Dolianova), 2. Mauro Muscas (M60, Sinnai), 3. Carlo De Mar- tino (M60, Amatori Olbia), 4. Franco Pisanu (M65, Ogliastra), 5. Mario Melis (M65, Elmas).

Risultati femminili. Promesse/Seniores km 8 : 1. Elisa Spazzafumo (SF, Elmas), 2. Ginevra Mei (PF, Academy Olbia), 3. Elsa Farris (F45, Elmas), 4. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Leggera), 5. Federica Frongia (Cagliari Atl. Leggera). Juniores km 6 : 1. Marta Paderi (Selargius), 2. Giorgia Pieraccini (Tri Team SS), 3. Vittoria Vargiu (Podistica SS). Allieve km 4 : 1. Maria Mei (Academy Olbia), 2. Alice Pitzalis (Cagliari Marathon), 3. Martina Niedda (Cagliari Marathon). Cadette km 2 : 1. Elisa Valentina Baboi (Alasport), 2. Nicole Scalas (Valeria), 3. Melissa Scanu (Alasport). Seniores km 4 : 1. Giovanna Cossu (F45, Shardana), 2. Maria Doloretta Lai (F40, Tri Team SS), 3. Gisella Saba (F45, Ampa Training), 4. Patrizia Mureddu (F50, Luras), 5. Eleonora Chessa (F45, Tri Team SS). Seniores km 3 : 1. Annalisa Gaspa (F60, Atleticamente), 2. Maria Pasquale Tedde (F60, Shardana), 3. Caterina Miscali (F60, Dolianova), 4. Maria Grazia Masala (F60, Cus Sassari), 5. Alessandra Loddo (F60, Orani).

