«Sono diventata la nonna di tutti» 

Ha dedicato un’intera vita alla famiglia. Ora i figli sono grandi, lei è rimasta vedova ma a ottantotto anni Elia Rosato riversa amore e attenzioni a un’altra famiglia: quella formata dai venti giovani disabili tra i 18 e i 50 anni che frequentano il centro diurno che accoglie ragazzi diversamente abili.

La vita

La solitudine è un destino comune a molti anziani, soprattutto donne. Elia è stata bambina durante la guerra, a quindici anni ha iniziato a lavorare in fabbrica, a 19 si è sposata.

Poi la vita ha corso veloce: i figli, Laura e Marco, sono andati via per costruire altrove la propria vita, la perdita del marito, l’età che avanza, l’isolamento per il Covid. Si è ritrovata a casa propria, circondata solo dai ricordi, e si è sentita smarrita.

«Ad un certo punto ho capito che non ero più io», racconta Elia. «Mi sentivo spaventata, la solitudine mi avviliva. Ho capito di aver bisogno di aiuto e l’ho chiesto ai miei figli. Abbiamo provato con un centro diurno per anziani, ho visto persino una casa di riposo, mi hanno proposto una persona che mi facesse compagnia. Poi sono arrivata qui», nel centro diurno», la voce si incrina, con gli occhi abbraccia i ragazzi.

Nel centro

Due giorni di prova per capire se l’esperienza poteva essere adatta, ma l’intuizione del responsabile del Centro si è rivelata giusta: un anziano non ha solo bisogno di compagnia, ha bisogno di sentirsi capace di esprimere se stesso. «Qui io mi sento ancora utile a qualcuno», sorride Elia Rosato, «le mie mani funzionano ,il mio cervello pure perché mi sento amata. Questo mi fa svegliare al mattino: sapere che qualcuno ha bisogno di me».

I ragazzi la aspettano, lei arriva e sa che deve imboccare Marco, che a Monica va sistemato il bavaglino a Maura va tagliuzzata la carne in piccoli pezzetti. Sa che hanno bisogno di una sua carezza o di una storia. «Mi chiamano nonna», prosegue Elia, «quando arrivo di mattina mi fanno l’applauso. Faccio le cose comuni in ogni a casa con figli e nipotini: mi prendo cura di loro. Piccole cose che mi fanno sentire importante».

L’altro giorno il ginocchio ha ceduto, sarà difficile riprendere a muoversi senza sedia a rotelle. «Mi sono sentita morire, ho pensato : e adesso come faccio? poi sono arrivati gli operatori del centro e mi hanno accompagnata qui».

Una ragazza si avvicina a Elia e le chiede: «Nonna, ci vieni al mare?». Lei guarda le grandi ruote della sua sedia , poi sorride e risponde: «No, c’è troppo caldo». E disegna per Marco un grande pesciolino dorato al centro di un mare blu.

RIPRODUZIONE RISERVATA