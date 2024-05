«Sono di Oristano ma devo salvare il mio Carbonia» 

Carbonia. Originario di Oristano, ha messo radici a Carbonia grazie al calcio e il destino ha voluto scherzarci su: domani Andrea Porcheddu può dare una grande gioia alla squadra di cui è capitano regalandole la salvezza e allo stesso tempo un grande dolore al club della sua città, la Tharros. Non si scappa: la finale playout non prevede alternative. Un club resta in Eccellenza, l’altro retrocede. E i minerari, dopo una straordinaria rimonta (sono stati anche ultimi in classifica), partono dal 3-0 dell’andata. Cui ha contribuito proprio il centrocampista 24enne dalla marcatura facile: finora sono 9, compresa quella di domenica scorsa. «Mi dispiacerebbe», dice, «ho affetto per la Tharros. Ma ne ho di più per il Carbonia».

Mossi i primi passi nell’Under 17 e nell’Under 19 del Cagliari, ha indossato le maglie di Nuorese e Castiadas e calcato i campi della Serie C con l’Arzachena migliorando i risultati del padre, che ha fatto le giovanili nel Como e giocato in Serie D. «In famiglia scherziamo, siamo estimatori l’uno dell’altro», sorride Porcheddu. Che nel 2023 ha avuto diverse richieste ma è rimasto nel Sulcis: «Voglio stare bene e felice, qui mi hanno dato tanto». Concilia il pallone con l’Università, studia Economia manageriale. E mentre prepara gli esami, ecco la partita dell’anno.

Domani si decide una stagione: sensazioni?

«Il risultato dell’andata è molto buono, ma la Tharros ha fatto più punti di noi in campionato e ha ottimi giocatori in grado di fare due o tre reti anche in un solo tempo: sarà difficilissimo. Non siamo tranquilli ma fiduciosi».

Si salva lei, retrocede la squadra della sua città.

«Sicuramente il dispiacere c’è. Lì ha giocato mio padre da mezza punta, ho affetto per la Tharros. Ma ho un affetto anche superiore per il Carbonia: è il mio terzo anno qui, sono quasi cittadino acquisito. Mi ha dato tanto. Il mio unico obiettivo a inizio stagione era la salvezza».

Potrà rimettere piede a Oristano?

Ride: «Sì, dai».

Che obiettivi futuri ha?

«Non lo so. Quest’anno, difficile, mi sono goduto alcuni piccoli traguardi personali come la classifica dei migliori dell’Unione Sarda, ma anche la salvezza sarebbe molto significativa. Mi sono tolto tante soddisfazioni: ho giocato 4 anni nel Cagliari, seppure nelle giovanili, un sogno per un sardo, ho visto i giocatori della Serie A, ho giocato in Serie C. Non mi posso lamentare. Se ho scelto con facilità Carbonia, pur avendo avuto importanti richieste in Serie D, è perché voglio stare bene ed essere felice. E l’Università va avanti di pari passo col calcio».

Pensa di poter tornare al Cagliari?

«Sarebbe bellissimo, ma utopico. Non lo so, non credo. Sono stati quattro anni che porto nel cuore per il bello che c’è stato. Sento ancora molti mister, alcuni giocatori sono amici. Ho coronato un po’ il sogno di bambino».

Gioca a centrocampo ma segna tanto: è il suo ruolo?

«Ho sempre fatto il centrocampista. A Cagliari per lo più la mezzala. In Serie C mister Giorico, che ringrazio ancora, mi faceva giocare da regista: mi è servito per migliorare. La mia fortuna è stata trovare mister Mingioni, che mi fa fare il trequartista: riesco a rifinire l’azione e trovare la via del gol. Mi ha messo al centro della squadra».

Dove vorrebbe arrivare?

«Il sogno, oltre alla salvezza quest’anno, sarebbe riportare il Carbonia in Serie D nel breve termine. La città merita una categoria superiore all’Eccellenza, ha uno dei club con la storia migliore. Poi è normale, sono ambizioso: mi piacerebbe tornare a calcare palcoscenici importanti come la Serie C e la D. Sono emozioni ed esperienze che non tutti hanno la fortuna di vivere. Io l’ho fatto, danno un’adrenalina diversa. Ma non è un pallino, sto abbastanza coi piedi per terra. Cerco di trovare ambienti in cui possa stare sereno e possa esprimermi al meglio coltivando il percorso di studi».

Cosa è per lei il calcio?

«Mi suscita emozioni forti. Mi fa sentire vivo. Mi lega molto a mio padre: mi ricordo che da piccolo mi raccontava di quando giocava e dei suoi gol. Mi ha sempre appassionato, ero un sognatore. L’ho superato avendo giocato in Serie C? In famiglia scherziamo, siamo estimatori l’uno dell’altro. Ovviamente io non ho potuto assistere a sue partite. Da poco ho visto il video di un suo gol, veramente bello: ma io lo sminuisco. Ci divertiamo. Riuscire a vivere situazioni piacevoli e importanti con la mia squadra o individualmente per me è motivo di orgoglio. Un giorno potrei a mia volta raccontare di me e lasciare un bel ricordo a qualcuno come ha fatto mio padre con me. Mi piace giocare con gli amici. Mi piace staccare e tornare alle origini, quando a Oristano eravamo tutti nella stessa squadra».

Se il Carbonia si salva, lei resta?

«Sarebbe bello e facile dire che non ci sono dubbi. Purtroppo Carbonia è una realtà che vive ogni anno delle difficoltà economiche. Questa stagione ne è stato un esempio. Sono legatissimo a società e tifosi. Non dipende solo da me né dal presidente. Vedremo».

E se retrocede?

«Sarebbe un duro colpo. Ma sono fiducioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA