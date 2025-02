«Sono Crosetto», tre denunce per truffa Nel mirino Moratti, Aleotti e Beretta 

Salgono a tre le denunce sui cui la Procura di Milano sta lavorando per individuare la rete di truffatori che avrebbe colpito a nome del ministro della difesa Guido Crosetto o del suo staff, chiedendo a imprenditori e professionisti facoltosi parecchi soldi, anche milioni, per pagare inesistenti riscatti di giornalisti prigionieri in Medio Oriente. Dopo quella di Massimo Moratti, sono arrivati anche gli esposti della famiglie Aleotti, azionista del gruppo Menarini, e Beretta, proprietaria della multinazionale produttrice di armi. Le quali, a differenza dell’ex presidente dell’Inter, non sono cadute nella «trappola» congegnata in modo tale da essere credibile, a partire dalla voce dello stesso Crosetto. Fanno parte di un elenco di persone contattate e su cui i pm stanno facendo accertamenti: tra questi Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo, le famiglie Caltagirone e Del Vecchio (non Leonardo) e tanti altri vip facoltosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA