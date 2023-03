«Sono Clara, capo officina per passione» 

Nel suo lavoro è brava, e lo ha dimostrato aggiudicandosi l’appalto per gestire le revisioni dei mezzi del Comune. E ha vinto anche un premio, conferito dal Groupauto Italia, il maggior gruppo franchise di officine italiane “per essere perfetta espressione della gentilezza e simpatia verso il cliente”. «Dalla prima media le estati le ho passate in officina», racconta lei. A farla entrare in questo mondo è stato il padre: «Ho iniziato un po’ per gioco, magari rispondevo al telefono, o aiutavo in qualche compito semplice. Certo era difficile stare lì dentro mentre guardavo le mie compagne di classe andare al mare ogni mattina».

Che i motori potevano essere davvero la sua vita, Clara Ferru, 38 anni, l'ha capito piano piano. E oggi è una delle poche donne in Sardegna a gestire un'officina di revisioni auto, alle porte di Sestu.

Nel suo lavoro è brava, e lo ha dimostrato aggiudicandosi l’appalto per gestire le revisioni dei mezzi del Comune. E ha vinto anche un premio, conferito dal Groupauto Italia, il maggior gruppo franchise di officine italiane “per essere perfetta espressione della gentilezza e simpatia verso il cliente”. «Dalla prima media le estati le ho passate in officina», racconta lei. A farla entrare in questo mondo è stato il padre: «Ho iniziato un po’ per gioco, magari rispondevo al telefono, o aiutavo in qualche compito semplice. Certo era difficile stare lì dentro mentre guardavo le mie compagne di classe andare al mare ogni mattina».

La storia

La passione è arrivata col tempo: «A vent’anni mi sono resa conto che amavo questo lavoro. Ho capito che sarebbe stato davvero il mio futuro. Oggi seguo personalmente ogni revisione». Le donne che svolgono questo lavoro in Sardegna si contano ancora sulle dita di una mano: «Io ne conosco soltanto due, una nella zona di Sanluri e una a Monserrato», ricorda Clara, «ma la situazione fuori, nel resto d’Italia, è un po’ diversa, migliore». Ovvio che qualche sguardo sorpreso, e magari qualche pregiudizio, l’abbia dovuto incontrare: «Quando ho iniziato soprattutto era un po’ difficile; capita che ti vedono un po’ ragazzina, ti trattano con superficialità. Col tempo le cose sono cambiate, ormai sono una donna e mi sono creata la fama di affidabilità, quindi mi cercano. Poi ci sono anche i clienti affezionati, che mi hanno vista crescere e supportata. Essere presa poco sul serio capita ancora, ma di rado».

Officina e studio

Caparbia, determinata, quasi instancabile ma senza l’ombra di stakanovismo, solo quella passione che porta a volere che sia tutto perfetto, tutto sotto controllo. Anche nello studio. Si è diplomata due volte. La prima come ragioniere informatico, la seconda come tecnico dei sistemi energetici, per acquisire una competenza in più sul suo lavoro. «L’ho ottenuto in due anni, sempre mentre lavoravo. Andavo a scuola la mattina, in officina la sera, e di notte studiavo». Dell’appalto in Comune invece racconta: «Era la prima volta che partecipavo ad un bando. C’è stato qualche problema perché non avevo tutti i documenti e ho dovuto risolvere un po’ di corsa. Ma è andata bene». La soddisfazione più grande? «Mi piace più tutto sentirmi utile; e ricevere complimenti sinceri, disinteressati, quando il cliente capisce che il lavoro è fatto bene. L’officina è la mia casa».

Il capo

Oggi la gestisce con la madre, socia di minoranza, e il padre come capo officina. Ma il capo resta lei. «Siamo una squadra, e prendiamo le decisioni insieme», precisa. Per vincere il premio indetto da Groupauto ha realizzato un filmato in cui raccontava la sua attività: «Ho detto che lo facciamo con passione, amore e coraggio. Perché ci vuole anche coraggio per gestire la burocrazia, clienti che arrivano all'ultimo momento, imprevisti . Ma a me piacciono le sfide. E guardo sempre avanti».

