Sono “cagliaritani” oltre 4.500  fenicotteri rosa  

Sono tante le curiosità (e le notizie) contenute nell’annuario comunale “Cagliari in cifre”. Scorrendo le sue 178 pagine, si scopre che i cagliaritani sono altamente inquinanti: la produzione media annuale di rifiuti supera i tre quintali (321 chili ciascuno). E siccome erano in vena di censimenti, gli uffici comunali hanno pubblicato anche quello dei fenicotteri, che sono 4.564 e distanziano i secondi volatili in classifica, cioè i gabbiani rosei, che si fermano a quota 1.845.

Come producono reddito i residenti nel Capoluogo? Un terzo arriva dal commercio: il tasso delle imprese in questo settore è del 34%. Alloggi e ristorazione tengono in piedi un’impresa su dieci (10,5%), con un dato identico a quello delle aziende che si occupano di costruzioni.

I cagliaritani sono sempre più vecchi, a causa di emigrazione dei giovani e cambi di residenza delle famiglie in Comuni dell’hinterland. Nel 1995 ce n’erano 131.540 nella fascia tra i 14 e i 65 anni, ora sono 93.357. Tendenza inversa per gli over 65: 27.889 la bellezza di 28 anni fa, 43.731 nel ’22. Ottime notizie per quanto riguarda le aree verdi: nel 2020 la città vantava 40,3 milioni di metri quadri, cresciuti a 42,5 nel ’21 e rimasti stabili l’anno scorso.

