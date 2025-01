«Sono caduti», «Bene» Inseguimento di Ramy, l’ipotesi dell’omicidio 

MILANO. È passato un mese e mezzo dalla morte del 19enne Ramy Elgaml su uno scooter guidato da un amico e inseguito dai carabinieri: dopo l’acquisizione dei video dei fatti di quella notte - pubblicati da Tg3 e Tg LaSette - in cui si sentono i militari dire frasi choc, la Procura potrebbe contestare a uno o più carabinieri un omicidio volontario con dolo eventuale. Nelle immagini riprese da un’auto dei carabinieri si vede un primo impatto tra gazzella e scooter. Dopo questo speronamento, la moto non cade. E si sentono, in successione, alcune frasi dei militari. La prima («vaff... non è caduto») subito dopo il primo scontro. E poi: «Chiudilo, chiudilo... no, mer... non è caduto». E infine, quando sembra esserci l’ulteriore contatto mentre i due mezzi sono praticamente attaccati prima dello schianto, come testimoniato da una telecamera del Comune. I carabinieri avvertono via radio che i due «sono caduti». E un loro collega risponde, sempre via radio, «bene». Dai filmati pare che il 19enne sia rimasto schiacciato tra l’auto e il palo di un semaforo, perché la macchina e lo scooter, come si vede, si schiantano quasi nello stesso punto. «I video non lasciano spazio a dubbi: c’è stato uno speronamento da parte della macchina dei carabinieri sul motorino per provocarne la caduta e di conseguenza la morte del povero Ramy», dice l’avvocato Marco Romagnoli. «Dopo 45 giorni ho potuto dormire - ha detto la madre di Ramy - Perché quel video vuol dire che la verità sta arrivando».

