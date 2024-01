Sono “Bruscerias”  

Stasera alle 21 Videolina ripropone la commedia dialettale in tre atti “Bruscerias” di Franco Bayre della compagnia Josef Theatrum Capoterra. La trama? Eccola. Un vecchio avaro e usuraio, nel goffo tentativo di far credere d'essere ridotto in miseria, conduce e fa condurre ai propri familiari una vita di stenti. Un banalissimo disguido nell'esercizio dell'usura fa sorgere nella figlia del protagonista, il dubbio sulla reale consistenza del patrimonio paterno, tanto da indurla, con la complicità di un servo pastore suo spasimante, ad organizzare un piano per smascherare l'equivoca condotta del genitore.Un autentico colpo di scena coglierà di sorpresa tutti i protagonisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA