«Sono beni preziosi, se non si recuperano devono essere ceduti»  

Per Alessandra Zedda, candidata sindaca e componente di minoranza della Commissione comunale al Bilancio, non ci sono alternative: i beni comunali inutilizzati o si recuperano o vanno ceduti. Un patrimonio del valore di 200 milioni di euro che raddoppierebbe nel caso in cui si volessero ristrutturare gli immobili. Cifre iperboliche per gli asfittici bilanci di Palazzo Bacaredda, che impongono al Coniglio comunale scelte rapide e ragionate. Palestre, ex scuole, vecchie circoscrizioni, impianti sportivi, palazzine e locali commerciali abbandonati in poco tempo si trasformeranno in ruderi. «Occorre fare immediatamente una ricognizione per capire la reale situazione degli immobili comunali», afferma Alessandra Zedda. «È fondamentale stabilire la reale proprietà e determinare lo stato dei luoghi» dice la consigliera d’opposizione riferendosi in particolar modo alla vicenda dell’ex carcere di Buoncammino, che dovrebbe accogliere diversi enti statali tra i quali la Questura, il comando dei Vigili del Fuoco e il Demanio. «Il Consiglio deve dare indirizzi, quello che non è più funzionale va ceduto. La nostra priorità – aggiunge Zedda – è restituire le vecchie circoscrizioni ai quartieri e fare chiarezza sul sistema di gestione degli spazi culturali». (a. a.)

