Sono bastati quaranta secondi per la rapina da 800 euro 

Quaranta secondi scarsi. Tanto è durata l’irruzione dei due banditi nell’ufficio postale di Lotzorai. Di fatto un tempo brevissimo, abbastanza lungo invece per i due impiegati contro i quali i fuorilegge hanno puntato le pistole per farsi consegnare i soldi custoditi in cassa. Poi si sono allontanati in direzione della chiesa parrocchiale. I due banditi, di nero vestiti, hanno fatto perdere le loro tracce, ma i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza potrebbero fornire elementi di forte interesse ai carabinieri della compagnia di Lanusei che, coordinati dalla pm di Lanusei Giovanna Morra, indagano sull’episodio accaduto poco dopo le 13 di giovedì nell’ufficio di via Roma. I banditi avrebbero agito in un momento in cui gli operai del cantiere, in corso per la sostituzione della condotta idrica, si sarebbero spostati per la pausa pranzo. È verosimile che nei giorni precedenti avessero osservato l’area intorno alla filiale dove, da due settimane, la viabilità è rivoluzionata in virtù dell’istituzione del senso unico alternato per favorire l’operatività della ditta incaricata dell’intervento. Tanto rumore per nulla: i banditi sono riusciti a portar via appena 800 euro. Somma irrisoria rispetto al rischio (elevato) di essere identificati. Come avvenuto il 3 agosto 2022, quando un uomo di Talana tentò il colpo. Grazie alle telecamere fu semplice risalire alla sua identità. (ro. se.)

