«Sono atea, quel braccialetto ha reso felice mio figlio» 

Non smette di fare discutere la vicenda che ha coinvolto la maestra Marisa Francescangeli destinataria di un provvedimento disciplinare dell’Ufficio scolastico provinciale dopo le contestazioni sollevate da tre mamme degli alunni. Ora per la maestra anche la solidarietà di alcuni genitori.

I problemi

Le tre mamme che durante un colloquio col dirigente scolastico Alessandro Cortese, hanno contestato diversi fatti legati alla didattica, per ora hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni. Sulla sospensione della docente invece intervengono altri genitori. «Sicuramente le mamme che hanno protestato non si aspettavano la sospensione della maestra - spiega Veronica Pinna - Anzi, nessuna di loro ha chiesto un provvedimento simile contro l’insegnante, tanto meno hanno firmato esposti. Hanno raccontato alcuni fatti su invito del dirigente. Nessuna altra mamma però è stata sentita. Come mai? Tanto meno i bambini». Sempre Veronica Pinna poi precisa: «Nella scuola di San Vero Milis ci sono tanti altri problemi che però nessuno risolve. Una mamma di una bambina diabetica ad esempio è costretta a stare nelle vicinanza della scuola per intervenire qualora la figlia avesse un calo glicemico. Il problema non è stato ancora risolto. Altro che preghiere o rosari».

I commenti

Interventi a favore della maestra, anche sui social. Fra i tanti commenti appare, postato diverse volte, quello scritto da Vanessa Castaldo, una delle mamme dei bambini che frequentano la primaria a San Vero Milis: «Marisa è amorevole come una mamma con i propri bambini - scrive - Vedere mio figlio felice è una gioia». Ha pubblicato su Facebook anche l’immagine del rosario a forma di braccialetto tanto contestato dalle tre mamme, e che in tanti hanno postato nelle loro pagine: «Questo è il lavoretto di Natale più carino che abbiano mai ricevuto i bambini - scrive - Io sono atea e mio figlio non va al catechismo». Ma c’è anche un papà che scende in campo: «Mio figlio è rientrato a casa - scrive Tore Vacca - con quel braccialetto felice come se fosse un tesoro».