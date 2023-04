Sono aperte le preiscrizioni per lo scuolabus 

Sono aperte le preiscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023-24. Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Sinnai, comprese le frazioni di Solanas, Tasonis e San Gregorio, che frequentano le scuole dell’infanzia e gli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Per gli alunni residenti nel centro abitato di Sinnai, il servizio di trasporto è garantito nel caso in cui l’abitazione del pendolare disti almeno due chilometri dalla scuola frequentata. Le domande vanno presentate esclusivamente sul modulo predisposto dall’ufficio competente e inviate a protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it.

Possono godere del servizio anche gli alunni non residenti e frequentanti gli istituti scolastici di Sinnai e Villasimius. Le richieste dei non residenti potranno essere accolte fino all'esaurimento dei posti disponibili sullo scuolabus, una volta soddisfatte tutte le richieste dei residenti. L’accesso al servizio, è subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa, a carico delle famiglie degli alunni. Il servizio di trasporto è stato al centro di incontri fra genitori e amministratori, alla quarta commissione e in Consiglio comunale. (r. s.)

