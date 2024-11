«Sono andati via insieme, proprio come volevano» 

Non poteva restare senza la sua “Chiarina”. Così, tre giorni dopo la morte della donna che aveva sposato 67 anni fa, anche Beniamino Etzi, centenario da sei mesi, ha chiuso per l’ultima volta. «Abbiamo sfogliato tante pagine di questo libro vivente, una più bella dell'altra, siamo arrivati all’ultima che termina così: e vissero per sempre felici e contenti», scrive la figlia Cristina nella chat WhatsApp di famiglia. Una storia d’amore meravigliosa, commovente. «È stato graziato da Dio», racconta Cristina Etzi, «da qualche tempo, diceva alla moglie: Chiarina, è ora, dai che andiamo via insieme . Sono triste ma sono anche felice perché è finita proprio come volevano».

La storia

L’epilogo di una vita che sembra uscita da un romanzo. Etzi, figlio di un pastore, nasce il 16 aprile 1924. Quando è bambino la tragedia: il padre, rientrato in paese dopo la Prima guerra mondiale, non è nel pieno delle sue facoltà mentali perché, durante il conflitto, era stato vittima di un’esplosione. Qualcuno gli fa credere che la moglie lo tradisce e, quando Etzi ha appena nove anni, l’uomo uccide la madre. Non solo: i parenti gli portano via il gregge del padre. A 15 anni, riesce finalmente a riprendere quanto gli era stato portato via. E, nel frattempo, conosce Chiara, cinque anni più giovane di lui.

L’amore

I due si vedono di nascosto. E, in breve tempo, si sposano: le nozze vengono celebrate il 22 giugno 1957, nei successivi cinque anni nascono cinque figli, Marisella, Carmelo, Silvestro, Alberto e Adriana. «Mamma», riprende Cristina, «non si dava pace perché il primo maschio era affetto dalla sindrome di Down, allora considerata una malattia». La vera tragedia, però, si consuma con Silvestro: Chiara, in quei giorni malata, lascia le sue medicine sul tavolo; il bambino, di appena 18 mesi, le ingerisce, morendo avvelenato. Arrivano, poi, altre due figlie, Cristina e Romina.

Il lavoro

Nel frattempo, tziu Begnu ingrandisce l’azienda e insegna a tanti giovani quel duro lavoro. «E tutti lo hanno sempre considerato come un secondo padre», riprende Cristina. Tanto bravo che, nel 1970, il suo ariete, Juventus, viene premiato alla fiera di Macomer. ‘Cè un episodio che testimonia il legame tra Beniamino e Chiara, fortissimo da subito. «Voleva prendere l’anello di fidanzamento ma, dal momento che non si fidava di se stesso, ha dato i soldi a mia mamma e le ha chiesto di andare a Cagliari e di acquistare l’anello in un’importante gioielleria».

Il legame

La famiglia cresce sana.«Non ho mai visto mio padre e mia madre litigare, non li ho mai visti piangere. Che cosa abbiamo preso da loro? L’ostinazione: quando decidevano qualcosa era così e basta». Il segreto della longevità? «Mio padre diceva che era andare d’accordo con tutti e poter camminare a testa alta: quando so che tutti mi vogliono bene , ripeteva, io vivo felice ». Una felicità non incrinata neanche dai problemi fisici: tre anni fa, Chiara, colpita da un ictus, ha perso l’uso della parola. «Ma continuava a “parlare” con i gesti e con gli occhi». Tre anni fa, invece, la rottura del femore di Beniamino.

Le reazioni

Tra i primi a dare la notizia Pierino Vargiu, il cantore dei centenari, l’uomo che gira l’Isola per intervistare chi ha raggiunto il secolo di vita (l’intervista a Beniamino, fatta proprio il giorno del centesimo compleanno, è nella pagina Facebook “Centenari di Sardegna”). «Due persone splendide, è stato fantastico incontrarle». Sentimenti contrastanti per la sindaca di Guasila Paola Casula. «Mi dispiace che se ne sia andato l’unico centenario del paese. E mi dispiace anche l’aver perso due persone straordinarie come loro. Ma sono felice perché è finita proprio come volevano».

RIPRODUZIONE RISERVATA