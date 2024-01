Sono ancora “I Giorni della Memoria” Perché nessuno dimentichi mai più 

Fino a martedì 6 febbraio Abaco Teatro propone anche quest’anno la manifestazione “I Giorni della Memoria” con tanti appuntamenti, tra matinée per le scuole, laboratori e spettacoli serali, come prezioso strumento educativo e di sensibilizzazione ai temi della tolleranza per tutta la comunità. Celebrare un terribile passato attraverso la diffusione del ricordo, significa portare avanti un compito fondamentale che ci è stato consegnato da coloro che hanno subito un destino atroce, affinché la cultura dell’odio e dell’indifferenza possa lasciare il posto ai valori del rispetto, dei diritti e dell’uguaglianza. Così, fedele a questa mission, Abaco porta in scena un progetto di forte impatto storico, sociale e formativo, attraverso gli spettacoli “L’Ultima risata” e “Der Boxer”. Gli eventi toccheranno tanti palcoscenici e tanti comuni, come la Scuola Civica di San Sperate e la Casa della Cultura di Monserrato e, per la prima volta, il Maria Carta di Villaspeciosa.

Si inizia sabato 27 gennaio alle ore 19.45 con “Der Boxer” scritto, diretto e interpretato da Michele Vargiu. In scena la storia del “pugile zingaro” Johann Trollmann, campione di boxe nella Germania del Terzo Reich: una storia potente e commovente che racconta la vita di un campione, della sua sfida contro una folle dittatura e delle sue devastanti conseguenze. Una vicenda di sport senza tempo, di amore e di guerra, una discesa senza freni in uno dei periodi più bui della storia.

