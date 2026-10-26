Sono 50 le armi rubate nell’assalto 

È di cinquanta tra fucili e pistole il bottino portato via dall’armeria svaligiata a Sardara. Un dato allarmante, frutto di un’operazione che gli stessi investigatori hanno ragione di credere che sia opera di criminali di alta professionalità. Ed è per questo che, a distanza di nove giorni dall’assalto con annessa sparatoria, aumenta il timore che un carico così ingente, cinque pistole e quarantacinque fucili, molti a canna corta e con poco rinculo, non siano destinati alla criminalità comune, ma ad organizzazioni, pronte a compiere assalti ai furgoni portavalori.

Le armi

Col primo conteggio della titolare dell’armeria, Silvia Steri, le armi rubate risultavano una pistola e 29 fucili, ora che il numero sale a 50 la preoccupazione cresce. Il principale interrogativo è l’utilizzo di armi tanto spaventose che potrebbero alimentare nuove attività criminali. Un fenomeno che in passato ha interessato anche la Sardegna, ma al momento non ci sono elementi per collegare il blitz di via Ariosto a future azioni.

Le indagini

Bocche cucite dei carabinieri che stanno lavorando con intensità e senza sosta per risolvere il caso. Intanto i dettagli dell’assalto aprono all’ipotesi di una banda proveniente dal Nuorese. Prima perché sembra che i veicoli usati per il raid, un fuoristrada Toyota grigio e una Giulietta bianca, siano stati rubati a Olzai, poi per altri elementi sui quali c’è il massimo riserbo. Qualcosa che potrebbe essere sfuggito ai banditi durante l’irruzione nel negozio o dimenticata nelle auto durante la fuga. A disposizioni degli inquirenti c’è un video dell’assalto all’armeria che documenta le fasi dell’incursione dei banditi incappucciati e le minacce rivolte a Isaia Steri, 79 anni, padre di Silvia, contro il quale i banditi hanno anche sparato diverse fucilate: «Pensa alla tua famiglia».

La caserma

Il filo che lega l’armeria alla caserma della cittadina termale di via Umberto, chiusa ormai da un anno e mezzo perché inagibile, si accorcia sempre di più. E in questi giorni è diventata politica, con la minoranza che lamenta la mancata riapertura. «L’abbiamo detto da subito», ricorda il capogruppo, Ercole Melis, «che sarebbe stato opportuno trovare soluzioni alternative per evitare il trasferimento dei carabinieri a San Gavino in attesa di eseguire i lavori. In ogni caso l’alloggio del comandate è funzionale, perché non ospitarlo? La sua presenza sarebbe rassicurante per la comunità». Il sindaco, Giorgio Zucca, è impegnato per una rapida soluzione: «Aumenteremo i controlli con diverse telecamere. I lavori alla caserma sono imminenti, questioni di giorni, dalla Regione sta per arrivare un finanziamento di 350 mila euro, il progetto c’è, si parte subito». Per l’alloggio del maresciallo chiarisce: «L’obiettivo è che torni presto a Sardara, a questo punto è meglio aspettare la fine del cantiere. Comunque sia, la decisione spetta alla direzione dell’Arma».

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