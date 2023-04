Sono 105 candeline: auguri zia Totonia 

Ha festeggiato il suo importante traguardo indossando la fascia tricolore. Un omaggio da parte del sindaco Salvatore Argiolas. A Laconi due giorni fa la nonnina più anziana del paese ha spento 105 candeline. Antonia Fulghesu, classe 1918, abito nero e sciarpa in seta a pois con l’immancabile sorriso stampato sul volto, ha trascorso il giorno del suo compleanno con i suoi familiari e tanti amici. Nel suo salone imbandito a festa tra dolci di ogni tipo, una grande torta con la panna e le fragole e poi tanti regali, Antonia Fulghesu, per tutti zia Totonia, ha accolto anche gli amministratori comunali. Presente il sindaco e gli assessori Maria Ignazia Deidda e Salvatore Fulghesu. Non è mancato il vice parroco don Fabrizio Congiu. L’amministrazione comunale ha omaggiato la centenaria con un bouquet di fiori e una pergamena su cui è stato stampato il suo atto di nascita. ( s.p. )

