Pneumologia
29 ottobre 2025 alle 00:19

Sonno e respiro, influenza reciproca 

Quali sono le conseguenze più gravi?

I disturbi del sonno (DS), di cui insonnia e apnee ostruttive (OSA) rappresentano la fetta maggiore e spesso coesistono, alterano le normali funzioni cerebrali e corporee durante il riposo peggiorando la qualità di vita e predisponendo allo sviluppo di patologie cardiache, dismetaboliche e cognitive. L’OSA aggrava mutuamente pneumopatie preesistenti e ne promuove lo sviluppo di altre. Viceversa, le patologie respiratorie non controllate possono alterare il sonno. Lo pneumologo specialista in DS diagnostica e cura le patologie respiratorie sonno relate e non e, collaborando con altri specialisti, gestisce gli eventuali DS coesistenti, in un approccio globale.

COMMENTI

