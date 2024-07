Sonia, il talento della Diva «Grata a Grazia Deledda che ispirò la grande Duse»   

Sonia Bergamasco ti brucia sul tempo.

«Nella mia valigia dell’attore», dice anticipando la classica domanda che si fa a chi partecipa al festival “La Valigia dell’Attore”, «porto tutta la passione per questo mestiere».

Un sentimento che l’attrice milanese, di teatro, cinema e tv, in cui ha dato vita ai più disparati personaggi, condivide col marito Fabrizio Gifuni, con lei in Sardegna per la 21ª edizione della kermesse cinematografica intitolata a Gian Maria Volonté. Ma col marito da domani Bergamasco avrà in comune pure il Premio Volonté, che riceverà alla Fortezza I Colmi di La Maddalena nell’edizione del trentennale della morte del grande attore. In una serata tutta per lei.

A partire dalle 21, nell’ultima data della prima parte del festival – che vivrà una tre giorni extra a dicembre, dal 6 all’8, per l’anniversario della scomparsa di Volonté, avvenuta il 6 dicembre 1994 – l’artista lombarda presenterà il suo libro “Un corpo per tutti” sul mestiere dell’attrice, riceverà il Premio Volonté 2024, assisterà alla proiezione di una testimonianza filmica del ”ValigiaLab” del 2013, di cui fu tutor, e interpreterà la lettura scenica “La Duse e noi”.Un ritratto plurale della grande attrice teatrale, che, ammette Bergamasco, Premio Duse nel 2014 e regista del documentario “The greatest” su Duse, «più che un modello è una felice ossessione».

In che senso?

«Anche se non ho mai potuto vederla in azione, se non nel suo unico film del 1916, “Cenere”, che tra l’altro tocca la terra di Sardegna perché è ispirato a un racconto di Grazia Deledda che lei in persona ha voluto mettere in opera, la Duse è imprendibile. È qualcosa da immaginare per come viene raccontata da moltissimi testimoni, anche celebri come Strasberg, Stanislavskij, e Chaplin, che dopo averla vista a teatro a Los Angeles disse che era la più grande artista incontrata in vita sua, o Visconti, che affermò che a quel livello di verità messo in scena da lei non aveva più assistito, ed è stata rivoluzionaria dal momento che ha intercettato la realtà sociale, culturale e artistica esistente mettendola in scena. Gli artisti si nutrono della contemporaneità e usano la ricerca artistica come specchio per darle forza».

Come Volonté: il film che le viene in mente?

«“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Ma la verità è che Volonté è un attore europeo, non solo italiano, che ha segnato fortemente la cultura artistica del nostro Paese, perché ha intrecciato il suo lavoro con un’intensità politica rara e sincera, diventando un punto di riferimento per intere generazioni».

Un “suo” personaggio al quale è rimasta legata, invece?

«L’ultimo, del film di Marco Tullio Giordana, dal titolo “La vita accanto”, che non è ancora uscito e verrà presentato al festival di Locarno il 12 agosto, in cui io sono una pianista: sono molto contenta di aver passato tutto il tempo davanti alla tastiera, peraltro tornando a lavorare con un autore che amo. E dopo questo film ne uscirà un altro, a marzo, che abbiamo appena finito di girare, sulla vicenda della giornalista Giuliana Sgrena, sequestrata dai terroristi, e su Nicola Calipari, l’agente dei servizi segreti italiani che fu ucciso per liberarla, interpretato da Claudio Santamaria: si intitola “Il nibbio”, e mi sta molto a cuore».

Perché?

«Perché uscirà a vent’anni dalla morte di Calipari, e perché è davvero raro riuscire a raccontare storie di cui ancora si aspettano risposte».

