Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni avete pronta La valigia (dell’attore)? 

Sonia Bergamasco, Premio Volonté 2024, ma anche il marito e collega Fabrizio Gifuni, Tomaso Mannoni, Astrid Meloni e Alessandro Gazale. Saranno loro i grandi protagonisti della prima parte della ventunesima edizione de La valigia dell’attore, che si terrà dal 26 al 28 luglio sull’isola di La Maddalena. La seconda andrà invece in scena dal 6 all’8 dicembre, in coincidenza col trentennale della scomparsa di Gian Maria Volonté, al quale il festival dedicato al mestiere dell’attore e diretto dalla figlia, Giovanna Gravina Volonté, e da Fabio Canu è intitolato. La formula, eccezionale, è stata scelta per poter celebrare come si deve l’anniversario della morte del grande attore, avvenuta improvvisamente il 6 dicembre 1994 a Florina, in Grecia, dove Volonté era impegnato su un set cinematografico.

I protagonisti

In attesa di conoscere il programma di dicembre dell’edizione straordinaria de La valigia dell’attore, ieri l’organizzazione ha svelato quello di fine luglio. La kermesse inizierà venerdì 26 col canonico debutto alla Fortezza I Colmi, sede delle serate, e l’anteprima di “Il sogno dei pastori” di Tomaso Mannoni, preceduto dall’incontro col regista e i due attori protagonisti: Astrid Meloni e Alessandro Gazale. Il film è un omaggio alla Sardegna, con una storia intensa, radicata nelle tradizioni pastorali e nelle bellezze dell’Isola, che esplora tematiche universali come il conflitto tra progresso e tradizione, il valore della comunità e il legame tra uomo e natura. Sabato 27 il grande mattatore della data sarà Fabrizio Gifuni. L’attore e regista romano, Premio Volonté 2011, sarà prima intervistato sul palco dai curatori artistici della manifestazione, Fabio Ferzetti, Boris Sollazzo e Fabrizio Deriu, poi introdurrà una delle pellicole più celebri interpretate da Volonté, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, diretto nel 1970 da Elio Petri e vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 1971. Aprirà l’appuntamento l’omaggio audiovisivo “Gian Maria Volonté 30 anni dopo”, curato da Orsetta Gregoretti. Infine, domenica 28 luglio La Valigia dell’Attore omaggerà Sonia Bergamasco, con un incontro approfondito sul suo excursus artistico nell’ambito del quale l’attrice milanese presenterà al pubblico anche il suo libro, “Un corpo per tutti”, sul mestiere dell'attrice, e riceverà il premio “Gian Maria Volonté” all’eccellenza artistica 2024. Dopo la consegna del riconoscimento verrà proiettata una testimonianza filmica del ValigiaLab (che quest’anno non ci sarà) del 2013, anno in cui la Bergamasco fu tutor del laboratorio e durante il quale tra gli allievi partecipava anche Astrid Meloni.

A seguire, Bergamasco sarà protagonista sul palco della Fortezza I Colmi con la lettura scenica “La Duse e noi”, un ritratto plurale attraverso le voci di chi l’ha vista e amata della grande attrice teatrale, da sempre punto di riferimento professionale di Bergamasco, che firma la drammaturgia dello spettacolo insieme a Marianna Zannoni. Ingresso libero per tutte le serate.

RIPRODUZIONE RISERVATA