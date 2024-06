Sonia Bergamasco a “La valigia dell’attore” 

Per sapere chi ritirerà il Premio Volonté 2024 bisognerà attendere la presentazione del programma, ma della prossima edizione de “La valigia dell’attore” si sa già che si svolgerà in due distinti momenti e che tra i protagonisti ci sarà Sonia Bergamasco. Ma anche che il ValigiaLab non avrà luogo.

Nell’anno del trentennale della morte di Gian Maria Volonté il festival cinematografico dedicato al mestiere dell’attore e intitolato all’indimenticato artista scomparso il 6 dicembre del 1994, a 61 anni a Florina, in Grecia, dove stava interpretando il suo ultimo film, si sdoppia: quest’anno, infatti, “La Valigia dell’Attore”, giunta alla ventunesima edizione, andrà in scena a La Maddalena dal 26 al 28 luglio e, poi, dal 6 all’8 dicembre. Per ricordare Volonté, che nell’isola gallurese era di casa, l’organizzazione ha in serbo un ricco calendario di proiezioni e incontri di approfondimento con alcuni significativi esponenti dello spettacolo e del cinema contemporaneo. Alla kermesse diretta e organizzata da Giovanna Gravina Volonté e da Fabio Canu parteciperanno, stando al comunicato ufficiale di ieri, Astrid Meloni e Tomaso Mannoni, che accompagneranno l’anteprima del film “Il sogno dei pastori”, mentre tra gli eventi sono stati annunciati un omaggio a Volonté con Fabrizio Gifuni e una serata speciale con Sonia Bergamasco.

Quanto al laboratorio gratuito di alta formazione sulle tecniche di recitazione, affidato di stagione in stagione a grandi protagonisti del cinema italiano, quest’anno non ci sarà. (i. g.)

