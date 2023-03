Sonetti: «Tanti giocatori forti tra i rossoblù, ma mi tengo stretti  i miei Suazo, Conti e Abeijon» 

«Intanto una gara che per me ha grande valore a livello affettivo. Con l'Ascoli ho centrato una promozione in Serie A, col Cagliari due salvezze che mi hanno dato una grande gioia. Anche se tra promozione e salvezza non c'è paragone».

A 82 anni, festeggiati il 25 febbraio, la panchina non gli manca. «Anche perché ne ho una nel giardino di casa da cui posso vedere tutte le partite che voglio». La battuta sempre pronta è un classico di Nedo Sonetti. Che Cagliari-Ascoli se la guarderà in tv. «Non mi perdo una partita delle squadre dove ho lasciato bei ricordi».

E a Cagliari di ricordi belli Sonetti ne ha lasciati?

«Certo che sì, con la città, i ragazzi, l'ambiente tutto. Certo, ci sono stati anche momenti travagliati, ma con un presidente come Cellino non poteva essere diversamente...».

Che partita sarà quella di stasera?

Che squadre sono oggi Cagliari e Ascoli?

«Il Cagliari deve trovare una serie di risultati per tornare in A, mentre l'Ascoli può giocarsi le sue possibilità per un posto nei playoff».

Che impressione fa rivedere Ranieri sulla panchina rossoblù?

«Sono contento per lui, è tornato in una piazza dove in passato ha fatto bene. A 71 anni è ancora in grado di allenare, ha quella passione per questo mestiere che facciamo da quando siamo nati. Una passione che non passa neanche dopo aver vissuto grandi momenti in carriera».

Dai trionfi internazionali alla Serie B.

«Un torneo sempre importante, complicato. In tv guardo tutte le partite, specie quelle delle squadre dove sono stato bene. Quindi anche il Cagliari».

Un Cagliari che dimostra che non bastano i nomi per vincere?

«Attenzione, nel calcio i nomi non bastano, contano anche i cognomi. Però Ranieri è un allenatore esperto, sono certo che troverà il modo per creare la giusta alchimia di squadra».

Qual è il problema più grande?

«Semplice, vincere. La Serie B è un torneo complicato, diverso rispetto alla A, dove ci sono giocatori di livello superiore. In Serie B contano l'organizzazione, la ricerca della sintonia».

Un torneo dove conta la continuità e dove basta non perdere?

«Eh no, per vincere i campionati bisogna vincere le partite. I pareggi, come quelli continui del Cagliari, ti fanno rimanere a galla o possono darti stabilità se arrivi già da una serie positiva di successi. Inutile girarci intorno, nel calcio come in tutti gli sport, vincere è tutto».

Dei giocatori di oggi chi avrebbe voluto?

«Senza offesa, ma io a Cagliari ho avuto gente come Suazo, Conti, Abeijon. A loro mi legano ricordi splendidi».

E all'Ascoli che ricordi la legano?

«La promozione dopo una cavalcata travolgente, ottenuta con un pareggio all'ultima giornata. Oggi vedo una squadra diversa dal Cagliari, a livello tecnico, ma che può arrivare ai playoff. Ma anche per loro contano i risultati e, soprattutto, le vittorie».

A proposito di promozioni, ce n'è una a cui Sonetti è più legato?

«La prima, naturalmente, quella con l'Atalanta, in quella Bergamo che è stata la mia città per 30 anni e con giocatori di classe immensa come Donadoni e Stromberg».

