Sonego torna a casa Vavassori sfida Sinner 

Lorenzo Sonego si ferma davanti a Daniel Evans. In rimonta, dopo aver perso malamente il primo set (6-1), l’inglese supera il nostro giocatore. Sonego ha perso alcune occasioni per vincere il secondo set (3-6), per poi cedere all’avversario per 6-4 la terza e decisiva partita. Peccato, perché quanto ha fatto vedere nella prima ora di gioco faceva ben sperare per una vittoria alla sua portata.

Il programma

Oggi nei 32esimi, saranno interessanti le sfide tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori (che assieme a Simone Bolelli deve affrontare anche la rivincita della finale di doppio di Melbourne con Ebden e Bopanna), tra Flavio Cobolli e il britannico Cameron Norrie e tra l’imprevedibile kazako Bublik (n. 18 Atp) e Matteo Arnaldi. Il sanremese (n.38) ha eliminato 6-3 6-4 il francese Arthur Fils (n.37) e sta giocando un garnde tennis.

Femminile

In campo femminile, fuori la malconcia Martina Trevisan (61), che si è ritirata quando era sotto 6-3, 3-0 con l’australiana Storm Hunter. Netta la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro la rediviva giapponese Naomi Osaka (6-3, 6-4). Oggi Jasmine Paolini (14) sfida l’americano Katie Volynets e Camila Giorgi (121) la n. 1 del mondo Iga Swiatek.

