Sonego, “scherzo” a Musetti 

Parigi. Sinner senza problemi, Musetti con tanti problemi dopo la sconfitta nel derby con Sonego;: è il riassunto della giornata degli italiani al Masters 1000 di Parigi. Esordio sul velluto per Jannik , che ha battuto in due set (6-4, 6-2) il belga Zizou Bergs (n.41 Atp) in un'ora e mezza scarsa. Oggi negli ottavi se la vedrà con l'argentino Francisco Cerundolo - che a sua volta ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic - sul quale é in vantaggio 3-2 nei precedenti. Sarà il secondo confronto stagionale dopo la vittoria di Sinner sulla terra rossa degli Internazionali a Roma.

Le parole

«Ho giocato una partita molto solida. Ho servito bene, ho ottenuto subito un break nel primo e nel secondo set. E questo mi ha dato ulteriormente fiducia», il primo commento di Sinner. Rispetto a Bercy, alla Defence c’è un netto rallentamento della superficie. «È un campo abbastanza unico, qui di solito faccio fatica. Sono contento di come ho servito, sono stato molto preciso», ha sottolineato Sinner. Non c'è stato molto ritmo, dal mio punto di vista ho anche risposto molto bene, i primi colpi sono sempre importanti su ogni superficie. Qui le palle nuove vanno abbastanza veloci, ma dopo si gonfiano e le condizioni diventano molto lente. Cambia un po' anche il timing sulla palla». Con uscita al primo turno di Alcaraz, ogni successo (questo é stato il 22° consecutivo indoor) diventa ancora più significativo per l'azzurro che può chiudere il 2025 tornando numero 1: per farlo deve vincere a Parigi e le Nitto ATP Finals, a condizione che a Torino Alcaraz non vinca più di due partite.

Derby azzurro

A proposito di Finals, ieri è uscito un altro dei pretendenti, Casper Ruud (6-3, 7-5 da Altmaier), mentre si è salvato Felix Auger-Aliassime (5-7, 7-6, 7-6 a Muller) che adesso sfiderà proprio il tedesco. Il problema è che ha perso anche Lorenso Musetti, sconfitto in rimonta dall’altro Lorenzo, il torinese Sonegoin tre set: 3-6, 6-3, 6-1. Negli ottavi Sonego affronterà il russo Daniil Medvedev. Musetti invece può soltanto sperare: nella “Race” ha attualmente 3685 punti, contro i

3295 del canadese che, se batterà Altmaier salirà a 3395 e poi troverà il vincitore dell’ottavo tra Norrie (“giustiziere” di Alcaraz) e il vincitore del “1000” di Shanghai Valentin Vacherot, che ieri ha battuto di nuovo suo cugino Arthur Rinderknech in tre set nella rivincita della finale cinese.

