Sonego: «Sarà un emozione e io cercherò di godermela» 

I giorni del successo colto contro Djere nel 2021 sembrano lontani quanto la pandemia ma, cinque anni dopo, l’affetto di Cagliari per Sonego non è cambiato. Ed è ricambiato dal trentenne di Torino, che dopo la sconfitta di Melbourne con l’altro grande Lorenzo azzurro, Musetti, si è fermato per due mesi ed è rientrato a Barcellona battendo Pedro Martinez, prima di cedere a Rublev. La sconfitta al primo turno di Madrid con Lajovic, l’ha indirizzato verso Monte Urpinu, per proseguire la risalita da un numero 62 Atp che non gli rende giustizia a lui che è stato 21.

«Arrivo da un infortunio che mi ha tenuto fuori per due mesi e sto riprendendo pian piano. Barcellona è stato il mio primo torneo e avevo iniziato ad allenarmi una settimana prima quindi ho bisogno di ritrovare partite, ritmo. Sono in crescita e mi sto allenando per tornare nella mia versione migliore». A Cagliari però «La voglia di arrivare in fondo c’è in ogni torneo però la priorità è il recupero. Devo avere un po’ di pazienza in più e lavorare. Guarderò una partita alla volta ma qui ho vissuto bei momenti e ci tengo a far bene». Sullo sfondo, l’ambizione di «far bene anche a Roma».

Aria di casa

L’atmosfera non è secondaria: «Sono contento di essere qui, giocare in Italia è uno stimolo importante, mi diverte giocare con il pubblico di casa, sarà una bella sensazione e una bella emozione che cercherò di godermi. E da un anno che non gioco in casa, non vedevo l’ora di venire qui e di scendere in campo». Lo farà oggi sul Centrale, nel terzo incontro a partire dalle 12 (dopo le 15) contro l’altro azzurro Mattia Bellucci: «Un match complicato, è sempre difficile giocare i derby. Mattia è un giocatore particolare, con grandi doti tecniche e fisiche. Sarà una grande lotta e servirà il meglio di me per vincere».

I favoriti

Nel torneo vede tanti giocatori in gamba ma uno lo cita per primo «Per tanti, anche italiani, la classifica non è quella che meritiamo. Uno come Matteo (Berrettini, ndr ) sicuramente merita di essere più su per quello che ha fatto in carriera. Con le caratteristiche che ha nel suo gioco credo che possa andare avanti, può fare bene. Tra gli stranieri però sicuramente Navone e Burruchaga arrivano da momenti molto positivi, sono giocatori che giocano bene sulla terra quindi sono molto pericolosi». Il calore attorno a lui non manca: il benvenuto l’ha avuto a tavola: «Qui si mangia benissimo ma al Poetto c’è andato solo il mio allenatore (Vincenzo Santopadre, ndr ). Io non io tempo, devo allenarmi...».

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