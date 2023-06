Sonego fuori, Giorgi dentro  

Lorenzo Sonego scivola sull'erba di Eastborune. Il piemontese, settima testa di serie nell'Atp 250 inglese, ha perso 7-6(4), 6-3 contro il cinese Zhizhen Zhang sprecando tre set point sul 6-5. Subito out Marco Cecchinato, sconfitto con un doppio 6-3 dallo statunitense Mackenzie McDonald. Nel secondo turno entrerà in gara l'argentino Francisco Cerundolo, numero 4 del seeding e tesserato per il Tc Cagliari, che esordisce contro il qualificato elvetico Marc-Andrea Huesler.

Le donne

Erba in chiaroscuro per i colori azzurri anche nel Wta 500 di Eastbourne. Bene Camila Giorgi, che ha superato 6-3, 6-4 la britannica Heather Watson, entrata come lucky loser al posto della russa Potapova. Nel secondo turno, Giorgi affronterà la tunisina Ons Jabeur (4), che ha eliminato 6-3, 6-2 Jasmine Paolini, brava a superare le qualificazioni. Sull'erba tedesca di Bad Homburg, il Wta 250 in Germania, Sara Errani non è riuscita a contrastare la testa di serie numero 8, la russa Varvara Gracheva, che si è imposta 6-2, 7-5.

Wimbledon tricolore

Intanto nel circolo londinese di Roehampton si giocano le qualificazioni per Wimbledon, terzo Grande Slam stagionale. Nel torneo femminile, bene Lucrezia Stefanini, numero 18 del tabellone, che elimina 6-1, 6-2 la brasiliana Carolina Alves. Nel secondo turno, la tennista toscana affronterà l'australiana Priscilla Hon. Si ferma invece l'avventura di Nuria Brancaccio La tennista campana, tesserata per il Tc Cagliari, è stata regolata con un doppio 6-2 dalla canadese Katherine Sebov, che la sopravanza di venti posizioni in classifica (157-177) e che l'aveva già sconfitta in modo netto (6-1, 6-1) nell'Itf di Monastir (cemento) dello scorso anno.

Tanta Italia in campo oggi nel maschile, con il derby tricolore tra il numero 1 del tabellone Matteo Arnaldi e Federico Gaio, e le sfide di Luca Nardi al giapponese Taro Daniel (4), del numero 23 Giulio Zeppieri al francese Lucas Pouille, di Mattia Gigante al canadese Gabriel Diallo (29) e di Mattia Bellucci al belga Raphael Collignon. Già in tabellone undici italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini (addominali permettendo), Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato nel maschile, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti nel femminile.



