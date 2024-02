Sonego fa tremare Medvedev 

Si ferma agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai (cemento) Lorenzo Sonego, battuto dal russo Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in due ore di gioco. Impeccabile Sonego nel primo set (anche 5 set point sul 5-2) poi alla distanza sono uscite le qualità del numero 4 del mondo che non ha più sbagliato ed è cresciuto nel rendimento al servizio.

Ad Acapulco (cemento), sono scesi in campo nella notte per due sfide durissime Matteo Arnaldi (contro Ben Shelton) e Flavio Cobolli (contro Stefano Tsitsipas). A Santiago del Cile (terra battuta), Luciano Darderi sfida Juan Manuel Cerundolo, dopo aver battuto l’altro argentino Facundo Bagnis in un match con 3 tie-break.

