Sonego e Musetti iscritti a Cagliari 

Lorenzo Musetti, 21 del mondo, Maxime Cressy, 38, Lorenzo Sonego, 47, e Marco Cecchinato, 96 sono i nomi principali tra coloro che si sono già iscritti al torneo Challenger 175 di Cagliari.

Dal primo al 7 maggio, potrebbero giocare sul rosso di Monte Urpinu. Il condizionale è dovuto, dato che la loro partecipazione è subordinata al risultato del Masters 1000 di Madrid. Se non dovessero raggiungere gli ottavi potrebbero continuare sui campi dei Tc Cagliari la preparazione per gli ottantesimi Internazionali Bnl di Roma, che vengono presentati oggi.

«Naturalmente ci auguriamo che facciamo più strada possibile a Madrid», ha detto ieri il presidente della Federtennis e Padel, Angelo Binaghi, intervenendo allo speciale di “Sport in diretta”, su Radiolina, «ma se non dovesse andare bene potremmo applaudirli in Sardegna, dove Sonego ha già vinto a Cagliari e Musetti è stato finalista a Santa Margherita di Pula».

Per quanto riguarda Berrettini, «sta cercando di ritrovarsi ma al momento lui non è ancora iscritto. Ma c’è ancora una settimana», ha aggiunto il dirigente cagliaritano, ricordando che «tra i nomi iscritti c’è il miglior tennista francese, Maxime Cressy». Nativo degli States, venendo a Cagliari diventerebbe automaticamente una delle prime teste di serie.

RIPRODUZIONE RISERVATA