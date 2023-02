Sonego è già fuori, oggi in campo Sinner 

Rotterdam. Ci resta Jannik Sinner. L'azzurro Lorenzo Sonego è stato eliminato ieri al primo turno dal torneo di Rotterdam, primo Atp 500 della stagione, sconfitto in due set dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del mondo e vincitore del titolo lo scorso anno. Il canadese si è imposto col punteggio di 6-2, 6-3.

Stamattina alle 11 nel torneo olandese esordirà Jannik Sinner, reduce dalla vittoria nell'Atp 250 di Montpellier. Affronterà il francese Benjamin Bonzi, n.48 al mondo. In caso di successo, si ritroverebbe davanti, in una sorta di rivincita degli Australian Open, il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 delle classifiche, che ieri ha domato il finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5, 6-1. Tra le teste di serie, sono passati anche il polacco Hubert Hurkacz (7-5, 6-7, 7-6 allo spagnolo Roberto Bautista Agut) e il tedesco Sascha Zverev (6-4, 7-6 al sudcoreano Soonwoo Kwon).

Terra argentina

A Buenos Aires, intanto, Fabio Fognini ha già cominciato la stagione sulla terra e l’ha cominciata con una vittoria in doppio (assieme a Bolelli) e un sconfitta in singolare. A batterlo (6-4, 6-4) è stato il serbo Laslo Djere (conosciuto dagli appassionati sardi per aver vinto il torneo Atp 250 del Forte Village 2020 ed essere stato finalista in quello di Cagliari nel 2021) che adesso sfiderà il n. 2 del mondo Carlos Alcaraz, al rientro dopo due mesi. In campo anche Lorenzo Musetti (20 Atp) che debutta contro l’argentino Pedro Cachin (68).

