Sonego e Cobolli, ok sull’erba 

Due italiani hanno raggiunto gli ottavi nel tabellone Maschile di Eastburn, in Inghilterra, dove è in corso un torneo di preparazione a Wimbledon. Lorenzo Sonego ha superato per 6-3, 6-2 il lucky loser britannico Henry Searle, 568 del mondo, che ha sostituito l’iberico Alejandro Davidovich Fokina. Adesso sfiderà l’australiano max Purcell (94). Più impegnativo il compito di Flavio Cobolli (49 delle classifiche), che ha superato in due set il francese Arthur Rinderknech per 6-4, 7-5 in un’ora e 22’ di gioco. Lo attende il britannico Giles Hussey (359).

Nell’Atp 250 di Maiorca (sempre sull’erba), ieri Luciano Darderi è stato battuto dall’austriaco Sebastian Ofner (54 Atp) per 6-3, 7-5. Resta in corsa Fabio Fognini (97), che oggi negli ottavi incrocia il ceco Jacub Mensik (85 del mondo).

Nelle qualificazioni di Wimbledon, ieri Lucrezia Stefanini è stata superata dalla serba Olga Danilovic per 6-3, 6-4. Oggi in campo nel tabellone cadetto maschile Matteo Gigante (contro lo spagnolo Moro Canas), Mattia Bellucci (con Zapata Miralles) e Stefano Napolitano (con l’argentino Burruchaga).

