Sonego e Berrettini esaltano il tricolore sul prato di Wimbledon  

Matteo Berrettini infiamma Wimbledon. "The last dance" di Stan Wawrinka è diventata un'autentica battaglia, con Berrettini (51) che è riuscito a improrsi in quattro tiebreak: 7-9, 18-16, 9-7, 7-5, in un match dove i due atleti hanno avuto più occasioni per chiudere ogni set. Per la wild card elvetica (109 Atp, con un passato da numero 3 del mondo), è l'ultima volta a Londra. Per Berrettini, invece, è previsto un secondo turno non semplice, contro il francese Arthur Fils (20 del tabellone e 24Atp). Bella vittoria di Lorenzo Sonego (69), che ha buttato sull'erba tutta la sua grinta per avere la meglio sul numero 29 del seeding, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, sconfitto 6-4, 6-4, 6-7(2), 7-6(5). Il prossimo sarà un ostacolo alto per il torinese, gli oltre 2metri del canadese Gabriel Diallo (88). Sospeso per oscurità il match di Flavio Cobolli. Il romano, numero 9 del tabellone, è in vantaggio 1-6, 7-6(5), 6-3 sull'argentino Mariano Navone (38) e ripartirà oggi per accedere al secondo turno, dove è già approdato l'australiano James Duckworth (79). Saluta Londra Mattia Arnaldi. Il tennista ligure, è partito bene, ma ha subito la reazione del francese Quentin Halys (95), perdendo 3-6, 6-1, 7-6(5), 6-3.

La prima volta di Tyra

Tyra Grant, all'esordio nel main draw di un torneo del Grande Slam, dopo aver superato le qualificazioni passa anche il primo turno. E lo fa con autorevolezza, regolando 6-4, 6-2 la "padrona di casa" Katie Boulter (60 Wta), tennista ben più esperta della 18enne azzurra (undici anni più grande, quasi 120 posizioni più in alto e con quattro tornei in bacheca, l'ultimo il 250 sul cemento di Ostrava a febbraio). Per Grant (179), che gli appassionati ricorderanno vincitrice dell'Itf del Forte Village in primavera, nel secondo turno ci sarà la ceca Marie Bouzkova, numero 21 del tabellone londinese. Vittoria molto meno agevole per Jasmine Paolini, accreditata della 13esima testa di serie, che l'ha spuntata 0-6, 6-4, 7-5 sulla qualificata statunitense Robin Montgomery (195). La tennista toscana,, reduce da un periodo che l'ha vista scivolare fuori dalla Top15 (ora è 17ª), dopo un primo set dove non ha funzionato niente, ha ritrovato il filo del suo gioco, rimontando con non poche difficoltà la sua avversaria e dopo aver sprecato un match point sul 5-4. Nel secondo turno, affronterà l'elvetica Viktorija Golubic (62).

Oggi c’è Sinner

Torna in campo Jannik Sinner. Dopo l'esordio non semplice di domenica, il numero 1 del mondo aprirà oggi (14.30) il programma del Campo Centrale, contro il lusitano Nuno Borges (48 Atp). Tra i due c'è solo un precedente, nel 2022, quando l'azzurro vinse 6-3, 6-4 all'esordio sul cemento di Sofia.



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