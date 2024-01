Sonego e Arnaldi bene ad Adelaide Melbourne, ok in 6  

Anche se in Italia molti attendevano soprattutto il rientro di Jannik Sinner (nella notte al Kooyong Classic di Melbourne ha affrontato l’australiano Marc Polmans, numero 156 del mondo), l’attenzione del mondo del tennis è rivolta alle qualificazioni degli Australian Open. A Melbourne Park, risultati positivi per la maggior parte degli italiani. Giulio Zeppieri, n. 134 Atp, ha superato 6-0 6-1 l'uruguaiano Pablo Cuevas (824): prossimo avversario il bosniaco Damir Dzumhur. Andrea Vavassori (n.155) eliminato il finlandese Otto Virtanen (n.168) per 6-0 6-3: sulla sua strada il belga Coppejeans. Ha sofferto Luca Nardi (n. 119) nel derby con Francesco Maestrelli (7-5 6-4) e proverà a vendicare Matteo Gigante, battuto dall'australiano Dane Sweeny (n. 257) per 7-6, 7-5. Avanti in tre set Mattia Bellucci (n.180 del ranking) contro lo slovacco Jozef Kovalik (6-1 4-6 7-6) che adesso avrà lo statunitense Emilio Nava (n.147) che ha eliminato l'azzurro Luciano Darderi (n.129) per 7-6 6-4. Riccardo Bonadio (222) ha piegato l'australiano Pavle Marinkov (932, per 7-5 7-6) e attende l'argentino Camilo Ugo Carabelli (96 Atp). Infine, Stefano Napolitano (229 Atp) giocherà contro il tedesco Rudolf Molleker (146) dopo il successo per 7-5 7-5 sul moldavo Radu Albot (39). Escono Stefano Travaglia (6-4 7-5 dal belga David Goffin e Raul Brancaccio, (6-1 6-2 dall'olandese Jesper de Jong). Tra le donne, fuori Lucrezia Stefanini (126 Wta) contro la 235, l’olandese Lesley Pattinama Keerkhove con doppio 6-3.

Gli altri tornei

Sempre in Australia, nel primo turno del torneo Atp 250 di Adelaide, Matteo Arnaldi batte 6-4 6-3 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.77 della classifica Atp. Il tennista ligure, n.41 del ranking mondiale, negli ottavi di finale affronterà il cileno Nicolas Jarry, numero 18 Atp e testa di serie n.2 del torneo. Lorenzo Sonego (numero 46 del mondo), ha faticato quasi tre ore per piegare il tedesco Yannick Hanfmann (49) e ne ha avuto ragione in dopo aver annullato due match point: 7-5, 2-6, 7-6. Lo aspetta l'americano Sebastian Korda, numer 3 del tabellone: «È un inizio incredibile di stagione: è il primo torneo dell'anno e sono già stanco. Voglio solo vincere con gioia questo torneo», ha detto il torinese.

RIPRODUZIONE RISERVATA