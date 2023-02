Sonego cerca l’impresa Fognini fuori a Santiago  

Prosegue con alterne fortune l’attività degli azzurri nei tornei Atp. Sul cemento messicano di Acapulco, dove si sta disputando un “500”, nella notte sono scesi in campo Matteo Berrettini (contro lo slovacco Alex Molcan) e suo fratello Jacopo (opposto al tedesco Oscar Otte). A Dubai, alle 13, tocca di nuovo a Lorenzo Sonego, che si misura contro un big come Felix Auger-Aliassime, 9 del mondo: due i precedenti, tutti persi, l’ultimo due settimane fa a Rotterdam. Ieri non è andata bene agli altri due italiani: Francesco Passaro (110 Atp) ha raccolto 5 game con lo svedese Mikael Ymer (59): 6-2, 6-3 in 67’ di gioco. Matteo Arnaldi (111) ha lottato per un’ora e mezza contro Daniil Medveded (7) e si è arreso 6-4, 6-2. A Santiago del Cile (terra), Fabio Fognini (82 Atp) ha ceduto all’argentino Tomas Martin Etcheverry (76) per 6-1, 7-6. Marco Cecchinato ha sconfitto 6-2, 3-6, 7-6 l’altro argentino Facundo Bagnis. Oggi alle 20 Lorenzo Musetti (18) sfida lo spagnolo Jaume Munar. Nel Wta di Monterrey (Messico), avanti Elisabetta Cocciaretto, fuori Lucia Bronzini.

Dessolis d’Egitto

Barbara Dessolis stacca il pass per l'Itf di Shamr El Sheikh. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, la terza testa di serie delle qualificazioni ha messo in fila Camilla Zanolini (6-2, 6-1) e la numero 11 Vittoria Modesti (6-2, 6-2). Sconfitta al secondo turno per Marcella Dessolis, che dopo aver esordito con un 6-1, 6-4 alla kazaka Taira Abildayeva, ha perso 6-3, 6-0 dalla favorita della vigilia, la coreana Heerae Im. ( a. bu. )

