Sonego c’è, tocca a Sinner Forte, le date  

Tanto azzurro nel martedì del tennis mondiale. Nell'Atp 250 Montpellier, mentre la testa di serie numero 2 Jannik Sinner esordirà negli ottavi di finale contro l'ungherese Marton Fucsovics (che ha iniziato battendo 7-5, 5-7, 6-0 il qualificato francese Geoffrey Blancaneaux), nel primo turno inizia bene Lorenzo Sonego, che elimina 6-34, 6-4 il numero 8 del seeding Benjamin Bonzi. Break in apertura per il torinese, che sale sul 3-1, salva una palla del controbreak nel sesto game e trova il secondo break per chiudere 6-3 il primo set. Nel secondo set, Sonego scivola 0-40 nel terzo gioco, ma si salva. Tre giochi dopo, è Bonzi a risalire da 0-40. Sonego chiude a braccia alzate con il break nel game che manda in archivio la sfida. Al secondo turno troverà il serbo Filip Krajinovic (3-6, 7-6, 6-2 al russo Aslan Karatsev). Il qualificato Luca Nardi ha sfidato in chiusura di serata il un altro francese, Arthur Rinderkneck.

Dalle Alpi alle Ande

Due italiani si sono qualificati nell'Atp 250 di Cordoba: Luciano Darderi ha centrato la prima vittoria Atp in carriera battendo 6-4, 6-3 il francese Hugo Gaston, mentre Andrea Vavassori ha esordito nella notte contro la wild card locale Guido Pella. Sempre sul rosso argentino, prima vittoria Atp in carriera per Luciano Darderi che, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto 6-4, 6-3 il francese Hugo Gaston.

L'Italia in rosa

Nel Wta di Linz, inizio in scioltezza per la nostra Camila Giorgi, che ha regolato 6-1, 6-2 la rumena Jaqueline Cristian. Sconfitta in tre set per Lucia Bronzetti ha perso in tre set (2-6, 6-3, 6-4) contro la russa Anastasia Potapova, numero 8 del seeding.

La sfida di Cagliari

Si possono già acquistare i biglietti per il torneo di Cagliari, in programma nel circolo di Monte Urpinu da lunedì 1 a domenica 7 maggio. I biglietti sono già in vendita da lunedì sul sito TicketOne. I tesserati FITP possono usufruire di uno sconto del 20% sui singoli biglietti e del 10% sugli abbonamenti. Il Sardegna Open si inserisce nella nuova categoria premium dei Challenger 175.

Il Forte

Ma la stagione inizierà in Sardegna già ad aprile, con cinque tornei Itf combined consecutivi sui campi in terra battuta del Forte Village. I tennisti e le tenniste che cercano punti per iniziare e concretizzare la loro scalata nelle classifiche mondiali, saranno a Santa Margherita da lunedì 3 aprile a domenica 7 maggio per cinque tornei di fila.

Antonio Burruni