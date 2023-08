Sondrio, morte per salvare Fido 

Sono state trovate morte ieri mattina le due amiche entrare nelle acque gelide di un torrente in Alta Valmalenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa, in provincia di Sondrio, per salvare il cane di una di loro. Rosa Corallo e Veronica Malini di 60 e 54 anni, mercoledì erano impegnate in una escursione sul sentiero Marson che conduce al ghiacciaio della Valmalenco. Le due donne, lecchesi, si sono gettate nel torrente per portare in salvo il cane di Rosa precipitato nelle acque fredde a un’altezza di 2.500 metri.

Il recupero

Una delle due donne è stata ritrovata circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello vicino a dove era entrata in acqua mentre l'altra, 150 metri sopra la diga. Alle ricerche hanno partecipato cinque tecnici del Soccorso alpino e speleologico specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, e nove tecnici della stazione del Soccorso alpino Valmalenco. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. La Guardia di finanza era presente con le unità del soccorso alpino e con l'elicottero, che ieri all'alba ha portato in quota i soccorritori nella zona del rifugio Bignami. Le squadre sono state dislocate in tre punti differenti e i soccorritori hanno ricominciato le ricerche interrotte mercoledì sera. Sino a tarda sera nessuna notizia invece sulle sorti del cane.

La tragedia

A raccontare la sciagura è stata la guida che le stava accompagnando sul sentiero e che era con loro nel momento della tragedia. Secondo quanto riportato il cane di Rosa sarebbe scivolato in acqua e la sua padrona si è subito tuffata nel torrente per cercare di recuperarlo. Dopo di lei si è gettata nelle acque gelide anche l’amica Veronica per aiutarla. Corallo e Malini erano unite dalla grande passione per le escursioni e spesso trascorrevano le loro vacanze in montagna, insieme ai loro animali. Rosa Corallo era una donna molto attiva ed era appassionata di sport e di escursioni, Veronica era la responsabile pedagogica di una scuola di lingue e di un asilo bilingue a Lecco. Insieme facevano tante gite, non solo ai monti e sui social postavano i video dei loro viaggi.

Mercoledì l’incredibile tragedia.

