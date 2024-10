Sondaggio tra i pescatori sulla percezione dell’off shore 

Duemilatrecento lavoratori chiedono di conservare in sicurezza il loro posto di lavoro. Terza edizione anche in Sardegna per l’iniziativa Diritti in Marineria, che fa parte del più ampio Progetto Pesca 22-24, promosso dalla Flai Cgil nazionale e finanziato dal ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare.

La Flai Cgil Sardegna, con i suoi delegati ha incontrato centinaia di pescatori a Golfo Aranci, Sant’Antioco, Porto Torres, Siniscola e Cagliari: a loro è stato anche consegnato un questionario articolato in 29 domande e orientato a cogliere quale sia la loro percezione rispetto ai progetti di eolico off-shore, tema che sarà al centro di uno studio del Dipartimento pesca Flai nazionale sull’impatto socio-economico delle piattaforme per la produzione di energia in mare in quattro regioni d’Italia. La Sardegna è fra queste per la mole dei progetti presentati. Secondo i dati Federpesca analizzati dal centro studi della Cgil Sardegna, sono circa 1.300 le flotte attive: con il 12,7% dei battelli nazionali, l’Isola è al terzo posto dopo la Sicilia e la Puglia. Gli oltre 2.300 occupati rappresentano l’11% dell’occupazione nazionale del settore. Gran parte dei lavoratori sono soci di cooperative con una media di 1,8 occupati per battello. Per il 90% si tratta di imbarcazioni sotto i dodici metri (la media nazionale è del 69%) nelle quali lavora il settanta per cento dei pescatori. Gli altri battelli sono d’altura, oltre i dodici metri, sottodimensionati rispetto alla media nazionale. «Il settore resiste nonostante le tante difficoltà e ha sviluppato importanti filiere», ha detto la segretaria regionale Flai Cgil Valentina Marci sottolineando che, «sarebbero necessari più attenzione e sostegno, anche da parte delle istituzioni».

