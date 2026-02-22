VaiOnline
Città Metropolitana
22 febbraio 2026 alle 01:00

Sondaggio sul web, la parola ai cittadini 

Che percezione hanno i cittadini della Città Metropolitana? È questo l’obiettivo del sondaggio dell’Ente che ha molti riflessi nella vita quotidiana di decine di migliaia di persone che vivono nei 70 Comuni di competenza. Ecco perché la Città Metropolitana di Cagliari ha realizzato una campagna di comunicazione istituzionale volta ad affermare e valorizzare l’identità dell’Ente, rendere più chiari gli ambiti di competenza e le attività svolte a favore del territorio. Per realizzare questo progetto è importante capire come attualmente l’Ente viene percepito dai cittadini e quali sono i bisogni e le aspettative del territorio.

Le domande

È stato quindi predisposto un questionario compilabile in pochi minuti e in forma anonima utilizzando lo smartphone, il tablet o il computer.

Il questionario è raggiungibile dal sito della Città Metropolitana di Cagliari attraverso il riquadro “Partecipa al sondaggio”, disponibile sulla homepage.

Il questionario vuole essere uno strumento di ascolto per migliorare la qualità della vita sul territorio. Le risposte raccolte serviranno a individuare criticità, punti di forza e ambiti di intervento prioritari. Grazie al contributo dei cittadini sarà possibile progettare politiche e servizi più adeguati ai bisogni reali della comunità.

Sarà possibile rispondere alle domande online sino a metà marzo. Successivamente i dati raccolti saranno elaborati e studiati per promuovere le iniziative più opportune.

