Sondaggio sugli alberi  «È una presa in giro»  

Oggi è ancora attivo il sondaggio sul sito del Comune per scegliere gli alberi da piantare in via Dante. La minoranza però attacca: «È singolare che una giunta che non ha mai ascoltato o consultato i cittadini, incalzata dall'opposizione lanci un sondaggio per scegliere 15 arbusti da collocare nella solitaria aiuola di fronte alle medie», dice Anna Crisponi di Sestu Domani, «abbiamo più volte denunciato lo stato di degrado del verde pubblico perciò questo pseudo questionario risulta una insopportabile presa in giro».

