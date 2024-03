Sondaggi nei terreni dei privati: «Nessuno ha autorizzato» 

«Nel mio terreno, quello in cui dovrebbe sorgere la sottostazione Terna, ho trovato quattro fori, come quelli che si fanno per i sondaggi. Non ho visto che si è introdotto senza permesso, altrimenti lo avrei denunciato, ma di certo la scoperta contribuisce ad aumentare la preoccupazione».

Venanzio Melis, componente del Comitato nuraxino a difesa dell’ambiente, è da sempre in prima linea per il no alla futura sottostazione. I quattro fori nel suo terreno non lo fanno stare tranquillo. «Non vorremmo che siano stati fatti dei sondaggi totalmente a nostra insaputa, perché si tratta a tutti gli effetti di un mio terreno cioè un terreno privato - dice Venanzio Melis - purtroppo abbiamo visto cosa sta succedendo a Selargius, i lavori iniziati senza che i cittadini ne sapessero nulla. Noi abbiamo detto il nostro no in tutte le occasioni utili e continuiamo ad essere contrari».

Nelle aree di Bing’e Grotta ci sono vigne, uliveti, con l’arrivo della primavera molti proprietari semineranno, come succede ogni anno, per raccogliere ortaggi e verdure. Terreni agricoli, in parte destinati ad accogliere la nuova sottostazione Terna, su cui i cittadini di Nuraxi Figus hanno già detto no. Anche Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato e presidente dell’associazione ambientalista Adiquas, lancia l’allarme. «Abbiamo notizia di sopralluoghi e carotaggi nei luoghi in cui dovrebbe sorgere la sottostazione - dice - se qualcuno ancora non ci crede, è evidente che c’è tutta l’intenzione di realizzare il progetto». Per lunedì 11 il Comitato ha organizzato una riunione al Polivalente di Nuraxi Figus; intanto Ballisai ha inviato nuove osservazioni sul progetto eolico “Carbonia”. (a. pa.)

