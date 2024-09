Sondaggi, Harris stacca Trump ma la presidenza resta in bilico 

WASHINGTON. Kamala Harris stacca Donald Trump di sette punti percentuali nella corsa alla Casa Bianca e tenta l'affondo su economia e lavoro, temi caldi della campagna elettorale sui quali ha guadagnato consensi rispetto a qualche settimana fa, ma è ancora indietro rispetto al rivale repubblicano. Il vantaggio del 47% della democratica contro il 40% del tycoon è stato rilevato dall'ultimo sondaggio Reuters-Ipsos, condotto da sabato a lunedì scorso, e segna un aumento delle preferenze per la vice presidente rispetto all'inchiesta precedente, di dieci giorni fa, che la dava solo cinque punti avanti a The Donald.

Gli stessi sondaggisti hanno, tuttavia, precisato che se pure queste ricerche a livello nazionale sono utili per capire gli umori del Paese, la vittoria finale sarà decisa Stato per Stato e si giocherà soprattutto sui sette in bilico, dove i due avversari sono ancora testa a testa. Alla domanda su “chi due due ha il miglior approccio su economia, disoccupazione e lavoro”, circa il 43% degli elettori ha risposto Trump e il 41% Harris: ad agosto il tycoon aveva un vantaggio di tre punti. Ed è proprio l'economia l'argomento sul quale si stanno concentrando la democratica e il repubblicano nei loro comizi di questi giorni. In Georgia il tycoon ha promesso agevolazioni fiscali ai produttori stranieri che verranno negli Stati Uniti e dazi per punire le aziende che non lo fanno.

