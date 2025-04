“Sonallus” a Parigi Mannoni unico italiano all’Ethnografilm  

“Sonallus” del regista sardo Tomaso Mannoni è l’unico film italiano selezionato all’Ethnografilm di Parigi, il più prestigioso festival mondiale del settore.

L’opera è stata priettata ieri al Club de l’Étoile nel cuore della capitale parigina: film che parla di Sardegna, memoria e identità attraverso il suono delle campane e dei campanacci. Un racconto poetico tra memoria e paesaggio sonoro. Con una durata di 19 minuti, Sonallus racconta la storia di Elio, ex pastore di capre oggi artigiano restauratore di campanacci: un “sonaglista” che dedica la sua vita alla ricerca del suono perfetto per le sue capre. L’opera indaga la relazione intima tra uomo e animale, fatta di suoni, fiducia e somiglianze etologiche, offrendo uno sguardo profondo sulla Sardegna rurale e sul valore culturale del paesaggio acustico tradizionale. Una microstoria, quella di Elio, che diventa racconto universale di identità e radicamento.

«Essere selezionato con un film in lingua sarda è stata un’emozione immensa. Proiettare “Sonallus” a pochi passi dal luogo in cui è nato il cinema, nella Parigi dei fratelli Lumière, è qualcosa che non dimenticherò facilmente», ha detto il regista cagliaritano.

