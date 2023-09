Sonala Fest, boom di turisti 

È stato un fine settimana all’insegna della cultura e dello stare insieme per fare festa quello appena trascorso ad Ovodda per la seconda edizione di Sonala Fest, festival culturale e musicale. La kermesse promossa dal Comune e dall’associazione Sonàla, fatta di tanti eventi che si sono svolti tra il centro abitato e la chiesa campestre di San Pietro, ha attirato centinaia di visitatori confermandosi come un’ottima opportunità di promozione e crescita per il paese. Un incontro di respiro internazionale grazie alla presenza di artisti come Paolo Fresu, accompagnato dal musicista locale Pierpaolo Vacca e da Daniele di Bonaventura, dello scrittore Salvatore Niffoi, di Rossella Faa e tanti altri protagonisti. Tra gli eventi, l’inaugurazione della mostra “I 12 graffi”, dell’oranese Roberto Ziranu che resterà aperta fino al 17 settembre. (l. c.)

