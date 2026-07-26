Sònala è un successo di pubblico e accoglienza 

Si è chiuso con un caloroso successo di pubblico il festival musicale Sonala 2026, l'atteso appuntamento che per diversi giorni ha stretto in un abbraccio le vie e le piazze di Ovodda. Tre giorni per confermare la solidità della formula che vede unite qualità artistica e dimensione umana. Tra i protagonisti Giancarlo Biffi, Bombino, passando per Erica Mou, Giorgio Canali fino Francesco Piu, da Paolo Floris a Michele Vargiu, e ancora Ze in the clouds, Pierpaolo Vacca e il neocostituito Tenore di Ovodda. Il festival ha costruito un’intimità tra gli artisti e il pubblico. Un'esperienza in cui le barriere tra chi suona e chi ascolta si azzerano, regalando emozioni e momenti di condivisione irripetibili. Ovodda accoglie e sorride. In paese si è ricreato quel tipico clima familiare che fa sentire chiunque parte integrante della festa. «Siamo molto soddisfatti del grande esito del festival – ha detto Pierpaolo Vacca – abbiamo incontrato artisti che hanno sposato e capito appieno lo spirito di Sonala. La comunità ha risposto bene, i volti e i sorrisi ci hanno fatto capire che da cinque anni stiamo percorrendo la strada giusta». Il pubblico non è stato semplice spettatore, ma parte attiva di un racconto corale fatto di sorrisi, chiacchierate e un senso di ospitalità autentica.

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