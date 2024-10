Sommerso dalle lettere, Poste si scusa

Carmelo Aramu, il pensionato di Villanovaforru che da marzo a oggi ha ricevuto 392 lettere identiche da Poste italiane per una pratica previdenziale, non raggiungerà quota 400.

«In merito all’articolo “Quelle 392 lettere uguali e inutili”, Poste Italiane ha attivato delle verifiche che hanno evidenziato come l’invio multiplo sia stato causato da un’anomalia di una attività erogata da un fornitore esterno che ha erroneamente riprodotto, dal mese di marzo in poi, il flusso per la stampa della lettera per circa 400 volte. L’azienda, scusandosi con il lettore per il disagio, precisa che l’anomalia è stata risolta», comunica Poste Italiane attraverso il suo ufficio stampa.

Aramu ha notato che da lunedì le consegne anomale erano cessate: “Dopo l’articolo qualcuno ha finalmente preso in carico la questione».

