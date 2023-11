Sommergibile in immersione, la Capitaneria segnala il pericolo 

Una lunga striscia di mare lunga 232 chilometri, che si estende dalla Costa Smeralda sino a Capo Carbonara, risulta pericolosa alla navigazione, alla pesca e a ogni altra attività subacquea per la presenza di un «sommergibile immerso». Lo ha fatto sapere giovedì la Capitaneria di Porto di Arbatax, diramando un bando di pericolosità per la presenza, sia nella giornata di ieri che per tutto oggi, di un sottomarino in attività.

Massimo riserbo

Nessun dettaglio su quale sia il batiscafo nascosto sotto il pelo dell’acqua, a poche miglia di distanza dalla costa orientale dell’Isola. Il riserbo è assoluto, visto che il documento della Capitaneria fa riferimento solo a un messaggio del 29 ottobre, inviato dal Comando Marina Ovest di Cagliari, nel quale i militari chiedono l’emissione del «bando di pericolosità». Sta di fatto che sia ieri che oggi in pressoché tutta la fascia costiera a Est della costa sarda è necessario fare la massima prudenza sia per le attività di navigazione e pesca, che per le eventuali immersioni professionali o amatoriali.

Mediterraneo affollato

Ormai da tempo gli osservatori militari, ma anche i centri studi strategici, segnalano una elevata presenza di sommergibili nel Mediterraneo, dovuta in particolare alla situazione geopolitica: da una parte le tensioni tra Russia e Occidente per la guerra in Ucraina, dall’altra la crisi in Medio Oriente, dopo gli attacchi dei terroristi di Hamas del 7 ottobre e la pesantissima risposta di Israele a Gaza e nei territori occupati della Palestina. Ma la Russia, in particolare, ormai da tempo ha aumentato la sua presenza militare, come risposta all’espansione dell'influenza occidentale nella regione. Il fatto che sia stato emesso un «Bando di Pericolosità» fa pensare che si possa trattare di un’unità italiana in esercitazione.

Mistero sul sottomarino

Impossibile per ora sapere quale sia il sommergibile in attività nella zona. Per ora si possono solo fare ipotesi, basate su indiscrezioni e sulle ultime segnalazioni di unità in quella zona del Mediterraneo. Se fosse un sottomarino della Marina Militare italiana le ipotesi degli esperti sono che si possa trattare del “Salvatore Pelosi”, classe Sauro, oppure di uno tra il Venuti, il Todaro o lo Scirè (tutti della classe U212A, questi ultimi due segnalati di recente uno nel Mediterraneo orientale, l’altro in quello occidentale).

Le altre unità

In questi giorni vengono segnalati nel Mediterraneo anche i russi K-83 Rostov na Domu, sommergibile nucleare classe Delta IV (ultimo avvistamento nel Mar Egeo), oppure il K-114 Tula, unità nucleare d’attacco classe Sierra II (Mar Ionio), mentre il B-534 Stary Oskol, classe Kilo, si trovava di recente nel Tirreno. Gli Stati Uniti hanno dislocate le unità USS Rhode Island (nucleare, classe Ohio, nel Mediterraneo orientale) e USS Albany (classe Los Angeles, nella zona occidentale del bacino). La Francia ha attualmente in navigazione tra l’Europa e l’Africa le unità nucleari d’attacco Suffren e Emile Bertin, classe Rubis. La Spagna, invece, ha in mare il Tramontana (classe S-80, nel Mediterraneo centrale) mentre la Grecia ha in navigazione il Papanikolis, classe Type 214, segnalato di recente nel Mar Egeo. Oltre a questi, il bacino del Mediterraneo vede attualmente impegnati in missione diversi altri sommergibili di piccole dimensioni, utilizzati per operazioni di sorveglianza e ricerca.

RIPRODUZIONE RISERVATA