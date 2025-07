Sommelier schiacciata dal soffitto, per il pm è omicidio colposo 

Terracina. Un crollo ancora inspiegabile, costato la vita ad una donna di 31 anni. L'inchiesta aperta dalla Procura di Latina dopo lo schianto del soffitto del ristorante stellato “Essenza” di Terracina punta a fare luce sui lavori di ristrutturazione a cui il locale era stato sottoposto sei mesi fa. Il ristorante, una stella Michelin, «a gennaio 2025, aveva subito interventi di manutenzione dentro e fuori», spiegano dal locale. Il pm procede per omicidio colposo e lesioni gravissime e si appresta a sentire anche il titolare, lo chef Simone Nardoni. Tra le cause del crollo non si esclude il forte vento che lunedì ha imperversato sulla costa laziale. Mara Severin, la sommelier morta nel crollo avvenuto lunedì sera, da dieci anni era la “custode” della cantina da 900 etichette. Dispensava consigli e sorrisi ai clienti del locale che ricordano la sua gentilezza e la sua disponibilità. Ha perso la vita mentre tentava di fuggire. Il solaio è crollato investendola mentre era a un passo dall'uscita. Trasportata d’urgenza in ospedale, si è spenta poco dopo. Secondo le prime testimonianze il crollo è stato anticipato da forti rumori, poi i detriti caduti dal tetto e il fuggi fuggi. Al momento nella sala interna c’erano molti ospiti e una decina sono rimasti feriti. Nessun ferito fra i quattro camerieri in sala e i cinque cuochi, stando a quanto riferito dai titolari: il soffitto è crollato sulla la zona sinistra del locale, dove stava lavorando Mara Severin. «Siamo molto provati e ci stringiamo al dolore del team e della famiglia di Mara», dice una nota di “Essenza”, che ricordato la sommelier come «una di famiglia che lavorava con grande passione e senso di squadra». La stessa passione e gioia che traspira dai post che la ragazza pubblicava sui suoi social, tra un calice di rosso e una bottiglia pregiata a favore di macchina fotografica.

