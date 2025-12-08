Somica, l’anno si chiude senza concorso 

Il concorso Somica s’ha da fare, ma quando non si sa. In questi giorni, infatti, si festeggia il primo compleanno del concorso bandito e poi annullato per scarsa trasparenza per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 dipendenti della Somica, la società municipalizzata del Comune di Carbonia.

La storia

Il concorso era stato bandito a metà dicembre 2024 con scadenza il 31 dello stesso mese ma la scarsa pubblicità, rilevata dalla commissione Garanzia e controllo del Comune, aveva portato all’annullamento. Da allora son passati 12 mesi e dopo un «lo stiamo per bandire», un «manca poco» a un «cosa vuoi, è la burocrazia» si è ancora fermi al palo e nessuna selezione è stata avviata. E dire che di quanto sia utile rimpolpare la pianta organica della società in house del Comune, che si occupa di cimiterialità, manutenzione, verde pubblico e tanto altro ancora, se ne parla costantemente anche in Consiglio comunale e in tutti i dibattiti pubblici in cui si discute del mantenimento del decoro urbano. Ma come mai tutti questi ritardi, come mai queste selezioni non vogliono arrivare.? Acclarato che il 17 non è un numero noto per portare fortuna, non tutte le responsabilità si possono demandare alla cabala dopo l’inverno, la primavera e l’estate e ora che l’autunno volge al termine ancora tutto è fermo.

La società

Nel frattempo c’è stato pure un cambio al vertice della Somica, con Nicola Collu che ha lasciato il posto a Simone Rivano che da ottobre è il nuovo amministratore unico. È proprio lui prova a mettere le cose in chiaro e un punto a questa lunga vicenda: «Dal momento del mio ingresso ad oggi, fermo restando che mi ci è voluto anche il tempo per conoscere da vicino la società, abbiamo approvato il nuovo regolamento delle assunzioni alla luce della normativa vigente, ultimato la revisione dei bandi e sbrigato altre pratiche burocratiche». Quindi i concorsi stanno per essere banditi? Non non mi voglio sbilanciare – aggiunge – ma tra la fine dell’anno o l'inizio dell’anno nuovo si dovrebbe partire». Insomma ancora non è chiaro se si dovrà aspettare Babbo Natale o la Befana, ma sembra certo che il concorso resusciterà prima di Pasqua. Ironia a parte sono tanti ad attendere questi 17 possibilità di lavoro a tempo indeterminato che riguarderanno 3 impiegati (2 amministrativi e un tecnico) e 14 operai per lavori cimiteriali, verde pubblico, viabilità e manutentori vari. Il sindaco dal canto suo non può che dirsi ottimista: «Come più volte espresso, il completamento delle procedure di revisione e aggiornamento dei piani e dei regolamenti alle norme vigenti, consente alla Somica di completare l’iter delle assunzioni utile a dare un nuovo volta alla società e quindi alla città».

