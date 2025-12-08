VaiOnline
Carbonia.
09 dicembre 2025 alle 00:18

Somica, l’anno si chiude senza concorso 

In gennaio l’annullamento del bando per mancanza di trasparenza 

Il concorso Somica s’ha da fare, ma quando non si sa. In questi giorni, infatti, si festeggia il primo compleanno del concorso bandito e poi annullato per scarsa trasparenza per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 dipendenti della Somica, la società municipalizzata del Comune di Carbonia.

La storia

Il concorso era stato bandito a metà dicembre 2024 con scadenza il 31 dello stesso mese ma la scarsa pubblicità, rilevata dalla commissione Garanzia e controllo del Comune, aveva portato all’annullamento. Da allora son passati 12 mesi e dopo un «lo stiamo per bandire», un «manca poco» a un «cosa vuoi, è la burocrazia» si è ancora fermi al palo e nessuna selezione è stata avviata. E dire che di quanto sia utile rimpolpare la pianta organica della società in house del Comune, che si occupa di cimiterialità, manutenzione, verde pubblico e tanto altro ancora, se ne parla costantemente anche in Consiglio comunale e in tutti i dibattiti pubblici in cui si discute del mantenimento del decoro urbano. Ma come mai tutti questi ritardi, come mai queste selezioni non vogliono arrivare.? Acclarato che il 17 non è un numero noto per portare fortuna, non tutte le responsabilità si possono demandare alla cabala dopo l’inverno, la primavera e l’estate e ora che l’autunno volge al termine ancora tutto è fermo.

La società

Nel frattempo c’è stato pure un cambio al vertice della Somica, con Nicola Collu che ha lasciato il posto a Simone Rivano che da ottobre è il nuovo amministratore unico. È proprio lui prova a mettere le cose in chiaro e un punto a questa lunga vicenda: «Dal momento del mio ingresso ad oggi, fermo restando che mi ci è voluto anche il tempo per conoscere da vicino la società, abbiamo approvato il nuovo regolamento delle assunzioni alla luce della normativa vigente, ultimato la revisione dei bandi e sbrigato altre pratiche burocratiche». Quindi i concorsi stanno per essere banditi? Non non mi voglio sbilanciare – aggiunge – ma tra la fine dell’anno o l'inizio dell’anno nuovo si dovrebbe partire». Insomma ancora non è chiaro se si dovrà aspettare Babbo Natale o la Befana, ma sembra certo che il concorso resusciterà prima di Pasqua. Ironia a parte sono tanti ad attendere questi 17 possibilità di lavoro a tempo indeterminato che riguarderanno 3 impiegati (2 amministrativi e un tecnico) e 14 operai per lavori cimiteriali, verde pubblico, viabilità e manutentori vari. Il sindaco dal canto suo non può che dirsi ottimista: «Come più volte espresso, il completamento delle procedure di revisione e aggiornamento dei piani e dei regolamenti alle norme vigenti, consente alla Somica di completare l’iter delle assunzioni utile a dare un nuovo volta alla società e quindi alla città».

