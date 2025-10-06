Somica, il concorso dimenticato 

Il concorso mai nato alla Somica sta per compiere un anno. Tra chi aspettava con ansia di poter partecipare alle selezioni per quei 17 posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui la municipalizzata ha un gran bisogno, sta perdendo la speranza. Tra questi c’è anche chi ha optato per la partecipazioni alle chiamate a tempo determinato dei bandi Lavoras: anche sul quel fronte sono ancora tutti in attesa ma ci sono buone possibilità che le chiamate siano imminenti.

I tempi

Intanto restano le perplessità sui ritardi di un concorso nato male un anno fa quando, dopo la pubblicazione del bando in dicembre, in gennaio si arrivò allo stop per mancanza di trasparenza. Erano arrivate non poche contestazioni: trovare traccia di quel bando aperto proprio nel periodo delle feste natalizie era stato difficilissimo se non impossibile per la maggior parte delle persone che aspiravano a entrare nella Municipalizzata del Comune e così si decise di annullare tutto con la promessa di un nuovo bando per marzo. In realtà sono passati marzo e anche aprile e maggio, periodo in cui il manager Nicola Collu aveva spiegato che i ritardi erano dovuti alla burocrazia: «C’era da presentare – aveva detto - il bilancio di previsione, il piano triennale delle assunzioni e poi il consuntivo prima di avviare le procedure di selezione del personale tramite un nuovo bando». E il sindaco Pietro Morittu aveva spiegato che «la preparazione dei nuovi bandi era stata affidata a una società di consulenza a cui erano state date delle linee guida precise» e che entro settembre il concorso sarebbe arrivato. Il punto è che ora è passato anche settembre e perfino la prima settimana di ottobre.

La promessa

«Siamo pronti a partire con il concorso – ribadisce il manager Collu – aspettiamo il via libera ufficiale. Non appena arriverà, le modalità di partecipazione saranno date su diversi canali in modo che arrivino al più alto numero di lavoratori interessati».

Il punto è: perché non arriva il via libera? Nessuno lo sa ma ora il sindaco garantisce che questa volta è davvero questione di giorni: «Il tempo di definire le procedure e si comincia – dice Pietro Morittu – la società potrà provvedere entro questo mese alla pubblicazione dei bandi». Sarà la volta buona? Tre settimane per scoprirlo.

