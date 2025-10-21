VaiOnline
Carbonia.
22 ottobre 2025 alle 00:30

Somica gestirà il personale Lavoras 

Ultime procedure per l’ingresso di 60 persone per verde e manutenzioni 

Ancora nessuna certezza, a Carbonia, sui tempi delle manutenzioni attese da vario tempo in città.

I bandi

In tanti attendono da qualche tempo l’inizio dei lavori dei cantieri derivanti dai bandi Lavoras e Forestas per un totale di circa 60 persone a tempo determinato per 8 mesi e l'inizio delle selezioni per 17 assunzioni a tempo indeterminato nella pianta organica di Somica, la municipalizzata del Comune. I mesi son passati ma senza risposte. L’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti non si nasconde: «Ci sono state difficoltà nel trovare chi si assumesse l’incarico di gestire il nuovo personale. Negli ultimi giorni la Somica ha dato piena disponibilità e a breve si espleteranno le ultime procedure». Simone Rivano nuovo amministratore unico della municipalizzata in carica da pochi giorni dopo l’uscita di Nicola Collu, ha le idee molto chiare: «La fase di contrattualizzazione è ormai conclusa e – promette – i cantieri prenderanno avvio il 30 ottobre». Con i progetti Lavoras e Forestas son state selezionate diverse professionalità tra cui tinteggiatori, giardinieri, operatori esperti nell’uso della motosega, addetti alla manutenzione del verde, muratori, manovali semplici e quattro geometri che interverranno, tra l’altro, per occuparsi delle pulizia e del verde pubblico nelle aree di ingresso della città, comprese le frazioni di Cortoghiana e Bacu Abis, le piste ciclabili e piccole manutenzioni delle piazze. «Si tratta di un finanziamento complessivo di circa un milione e mezzo di euro – afferma ancora l’assessore Casti – che permetterà di rendere più funzionale e attraente la città».

L’attesa

Per quanto riguarda invece le 17 assunzioni previste per la società in house del Comune tutto sembra essere ancora fermo ma a breve qualcosa si potrebbe sbloccare. L’amministratore unico anche su questo ha le idee molto chiare: «Da appena entrato in carica ho iniziato ad occuparmi di questo progetto. Abbiamo bisogno ancora di alcuni giorni per terminare tutte le procedure e subito dopo daremo avvio alle selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 persone che ricopriranno diversi ruoli, che vanno dal manutentore polivalente, al giardiniere sino ad arrivare a figure amministrative». È facile quindi intuire che tutto partirà non prima di novembre ma su un altro aspetto il nuovo responsabile della società è irremovibile «Le selezioni saranno divulgate con la massimo pubblicizzazione e trasparenza e le commissioni competenti saranno formate da persone di indubbia competenza».

