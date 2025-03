Somica, arriva il nuovo bando 

Conto alla rovescia per capire come e quando ci sarà il bando per il reclutamento di nuovo personale nella Somica, la società municipalizzata che, a Carbonia, si occupa di verde pubblico e manutenzioni. Domani ci sarà una riunione decisa tra Somica e amministrazione comunale per stabilire come procedere.

L’annullamento

Si tratta del bando che prenderà il posto di quello aperto della società municipalizzata il 16 dicembre scorso e chiuso il 30 poi annullato a fine gennaio per la poca, così si disse, trasparenza nella promozione del bando stesso. Del fatto si era occupata la Commissione consiliare Garanzia e Controllo appurando che, nonostante tutto fosse stato fatto a norma di legge. effettivamente pochicittadini si erano accorti del bando diffuso sul sito della Somica. Da cui la scelta di annullare tutto e, come avevano spiegato il manager Nicola Collu e il sindaco Pietro Morittu, ripartire da zero con un nuovo bando da pubblicizzare attraverso più canali.

Lavori in corso

La burocrazia ha in parte rallentato le procedure: «Somica doveva presentare il bilancio di previsione, il piano delle assunzioni e poi il consuntivo – spiega il sindaco – e così è stato fatto. Domani ci sarà un’assemblea per prendere in esame i documenti e poi si avvieranno le procedure di selezione del personale». Potrebbe volerci circa un mese durante il quale l’organico potrebbe già non essere sufficiente visto che diversi lavoratori di Somica, nel frattempo, sono andati in pensione.

«Si tratta di un problema facilmente superabile in attesa del bando – puntualizza il sindaco – l’amministratore, con i nuovi documenti contabili appena approvato, potrò sopperire seguendo diverse strade con contratti a tempo determinato». Ad esempio rivolgendosi alle agenzie interinale o all’Aspal per reclutare il personale necessario in questi mesi: «Potrà quindi effettuare le chiamate al lavoro o agire come da norma di legge per fare in modo che il lavoro di Somica non si fermi – conclude il primi cittadino – dopodiché il bando permetterà di assumere le risorse umane necessarie a tempo indeterminato e fare in modo che l’organico sia davvero completo».

